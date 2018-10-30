說到遠端桌面協助工具，大家第一個想到的應該是 TeamViewer 吧！但是其實 Mac 自己就有內建喔，通常朋友或長輩電腦遇到障礙，透過遠端桌面協助是方便的方法，這個功能就藏在 iMessage 下面，沒錯！藏得非常隱密，支援畫面共享、畫面縮放、控制鍵盤及滑鼠、語音通話、共享剪貼簿、檔按傳送等，完全不需要第三方軟體就能辦到喔！
△ 若你的「要求共享螢幕」無法點擊的話，請到你的通訊錄確認好友，的 Email 欄位是否有填上，好友 Email 必須與 Apple ID 是同一組才可以喔！
△ 好友接受共享螢幕要求的話，就可以順利看到對方的螢幕啦！不曉得這麼便利的功能，為什麼 Apple 要藏得這麼深啊！
△ Mac 預設會依照對方的螢幕分辨率來即時呈現，如果新版的 Mac 對上舊版的 Mac，可能就會發生舊版的螢幕看起來會比較小，當然可以手動放大視窗就解決問題啦～若有多個顯示器，也可以選擇顯示器的來源，或是兩個都顯示～
△ 支援共享剪貼簿，我的 Mac 複製的內容，可以共享給對方使用，可以在視窗上方的控制列調整。
△ 檔案傳送是我覺得最方便的啦！因為就像移動檔案到資料夾這麼簡單，將要傳給對方的檔案，直接拖移到視窗中，神奇的事情就會發生了！因為檔案就這樣「輕鬆」的被傳到對方的電腦裡啦！
△ 在安全性上，共享螢幕開始後，最上方工具列可以看到上圖的圖示，過程中可以隨時點擊結束螢幕共享，也可以在上方關閉麥克風結束語音功能等，不只控制別人的一方，被控制的一方也可以隨時操作電腦！是不是很方便啊，這麼好用的東西，絕對不能因為被藏的很深，就不知道怎麼用啊！