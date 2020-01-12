有沒有簡單的遠端連線電腦的軟體？遠端連線電腦實際上能怎麼應用？假如今天在公司，臨時要存取家中電腦的檔案時，就可以透過公司電腦，遠端遙控家裡的電腦找到資料。或是相反過來，公司電腦開著，下班回家想在家中電腦繼續作業～今天要分享的 Radmin VPN 雖然名字裡有個 VPN 但不是翻牆工具，而是透過架構 VPN 的方式連回電腦，在安全性上相較其他遠端連線軟體來的高，建議大家沒事可以裝起來，以備不時之需！你也可以參考：TeamViewer 突破網管封鎖的遠端桌面遙控

用 Redmin VPN 進行連線的優點

Radmin 會對所有傳輸資料以 AES256 位元加密方式進行保護

低頻寬最佳化功能，甚至透過 3G 連接即可輕鬆控制遠端電腦

Radmin 是目前最安全、最受信賴的遠端存取軟體產品之一

△ 說到電腦遠端連線，大家比較能朗朗上口的軟體應該是 TeamViewer，但是我覺得這款軟體更簡單，同樣也支援繁體中文，安裝過程就不多加贅述啦，文章最後面有提供載點，直接下載之後安裝就可以啟動囉。

△ 這就是 Radmin VPN 的操作畫面，是不是真的很簡單呢！操作邏輯也非常容易，下面有建立網路及加入網路。如果你有玩過線上遊戲，可以想成開房間的概念，建立網路就是開房間讓朋友進

來操作自己的電腦，反之加入網路就是進入別人房間。以下實際操作一次讓大家參考～

△ 按下建立房間後，可以自訂網路名稱及密碼，比起 TeamViewer 所產生的亂數帳號及密碼，自訂的輸入起來更加友善一些。

△ 建立好之後，可以看到已經出現在下方的清單中啦。實際應用上，你可以把辦公室的電腦是先建立好網路，回家只要輸入你自己設定的這組帳號密碼，就可以連回去辦公室囉。

△ 接著在另一台電腦上，點擊加入網路，這邊就是你剛剛建立的帳號密碼，輸入完畢後按下加入。

△ 這樣就算完成電腦與電腦之間的連線了，接下來實際執行控制時，控制方與被控制方，要分別下載 Radmin Server (可至 Radmin VPN 主功能表中找到「說明 > 安裝 Radmin Server」 ) 及 Radmin Viewer，並且輸入剛剛自訂的帳號及密碼，就可以進行遠端連線囉！有些電腦，會將 TeamViewer 視為病毒，而無法執行，這時你就可以嘗試看看 Radmin VPN 來進行遠端連線控制囉，趕快下載起來試試看吧。

下載：

Radmin VPN（Windows 下載）

Radmin Viewer （Windows 下載）

https://www.radmin-vpn.com/tw/