遠端桌面連線工具，臨時要用的時候，常常內建的不足以應付我的需求，大多數網路上的遠端桌面都是要付費的！其實之前有分享過不錯的遠端桌面工具，像是 TeamViewer 就是非常經典又好用的工具，今天要分享另一款 ShowMyPC，是另一款免費、免安裝的好工具！此外也支援聊天白板（聊天室）、共享文件夾、螢幕擷取等實用功能！這麼好用的的東西，一定要馬上收藏下來，存在隨身碟裡面以備不時之需！

△ 下載後不需要安裝，直接點兩下就可以打開啦！更讓人滿意的是，還支援繁體中文啊！使用方式與 TeamViewer 有點相似，點擊最左邊的 「現在顯示我的電腦」，接電腦會出現連線 ID，再將連線 ID 輸入在右側，提供給要連線到你電腦的使用者就可以啦！

△ 按下 「現在顯示我的電腦」後，會顯示允許的權限提示（不知道為何變成簡體字），最基本一定要允許滑鼠跟鍵盤，不然對方根本無法遠端協助～

△ 允許存取後，左方的共享密碼處就會產生隨機密碼，接著將這串密碼，複製給要遠端協助你的朋友，接著朋友只要在「查看遠端電腦」中貼上你提供的密碼，就可以成功連上線啦！操作上真的非常方便，連上線後還可以使用聊天白板（聊天室）、共享文件夾、螢幕擷取等功能，而且檔案大小才 2.45MB，根本是一枚小巧又強悍的遠端桌面工具啊！

https://showmypc.com/

安裝版：

ShowMyPC3520.exe（SHOWMYPC下載）

ShowMyPC3520.exe（MEDIAFIRE下載）

ShowMyPC3520.exe（ZIPPYSHARE下載）

ShowMyPC3520.exe（GOOGLE下載）

ShowMyPC3520.exe（1DRV下載）

檔案大小：2.48 MB

免安裝版：

ShowMyPC3520.7z（MEDIAFIRE下載）

ShowMyPC3520.7z（ZIPPYSHARE下載）

ShowMyPC3520.7z（GOOGLE下載）

ShowMyPC3520.7z（1DRV下載）

ShowMyPC3520.7z（本站下載）

檔案大小：2.17 MB