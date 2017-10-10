DesignersPics 是由攝影師 Jeshu John 創立的圖片素材網站，站上的每一張圖片都是 Jeshu John 親自拍攝的，每張圖片都是高解析的品質，雖然目前站上圖片數量不算多，但從圖片分類來看都是很貼近我們的生活，期待 Jeshu John 會有越來越多的圖片分享給大家，站上的圖片皆無版權個人或商業用途都可免費下載使用唷！
DesignersPics 免費高解析圖庫：http://www.designerspics.com/
▽ 站上提供搜尋功能，共有 9 種分類：建築、商業、概念、食品、性質、人、技術、事情、野生動物..等分類。
▽ 這碗滿滿健康的水果麥片早餐，圖片解析度：3500x2317 px，圖片檔案：1.16MB，不用註冊直接按 Download 就可以。
▽ 逛了一下 DesignersPics 艾倫挑了幾張蠻喜歡的圖片和大家分享。
圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/building-plan/
▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/pigeon/
▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/strawberries/
▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/holy-basil-plant-tulasi/
▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/united-states-capitol/
站上所有的照片都是攝影師拍照後分享出來的，每張照片不論個人還是商業用途都是免費使用唷！
DesignersPics 免費高解析圖庫：http://www.designerspics.com/
Jump 官方漫畫製作軟體 JUMP PAINT，漫畫競賽獎金 135 萬日幣給有熱誠的你
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero 電競筆電磅礡登場