DesignersPics 設計師個人圖庫，個人或商業用途皆免費使用！

2017-10-10 10:21:35 艾倫
DesignersPics

DesignersPics 是由攝影師 Jeshu John 創立的圖片素材網站，站上的每一張圖片都是 Jeshu John 親自拍攝的，每張圖片都是高解析的品質，雖然目前站上圖片數量不算多，但從圖片分類來看都是很貼近我們的生活，期待 Jeshu John 會有越來越多的圖片分享給大家，站上的圖片皆無版權個人或商業用途都可免費下載使用唷！

DesignersPics 免費高解析圖庫：http://www.designerspics.com/

▽ 站上提供搜尋功能，共有 9 種分類：建築、商業、概念、食品、性質、人、技術、事情、野生動物..等分類。
designerspics

▽ 這碗滿滿健康的水果麥片早餐，圖片解析度：3500x2317 px，圖片檔案：1.16MB，不用註冊直接按 Download 就可以。

designerspics01

▽ 逛了一下 DesignersPics 艾倫挑了幾張蠻喜歡的圖片和大家分享。

圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/building-plan/

designerspics02

▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/pigeon/

designerspics03

▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/strawberries/

designerspics04

▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/holy-basil-plant-tulasi/

designerspics05

▽ 圖片下載網址：http://www.designerspics.com/photographs/united-states-capitol/

designerspics06

站上所有的照片都是攝影師拍照後分享出來的，每張照片不論個人還是商業用途都是免費使用唷！

DesignersPics 免費高解析圖庫：http://www.designerspics.com/

更多資訊請參考：
Jump 官方漫畫製作軟體 JUMP PAINT，漫畫競賽獎金 135 萬日幣給有熱誠的你
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero 電競筆電磅礡登場

DesignersPics 設計師個人圖庫，個人或商業用途皆免費使用！ 相關文章


訪客留言

DesignersPics 設計師個人圖庫，個人或商業用途皆免費使用！ 參考資料

精品｜高清圖片免費素材網站來一波- 每日頭條
高清圖庫網站大匯總【01、全景創意】簡介：全景創意-中國最大的創意圖片庫。圖片高清，有 ... 簡介：Barn Images 以收集免費、高畫質且非圖庫性質的攝影相片為主 ... 網址：http://www.designerspics.com/ ... 簡介：Gratisography免費高解析度攝影圖片庫.
設計師看過來，12個可免費商用的圖片素材網站- 每日頭條
2016年8月28日 - 今天丁丁跟大家分享12 個免費提供商業圖片素材的網站，趕緊收藏吧！ ... 連結地址：www.designerspics.com ... 新年伊始，科技School運營君在這裡整理了8個免費高清的圖庫網站給科技School的小夥伴們，海量優質免費的圖片素材任君挑選，設計師的 ... 本次為大家推介的幾個圖片網站，裡面都是高解析度的圖片。
Paper Quilling - DesignersPics.com
Paper Quilling. Photography by: Jeshu John. Icon. Paper Quilling 699.79 KB.
Dolls - DesignersPics.com
Dolls 1.10 MB. Download. Image size: 3500 x 2318 px. Tags: buddies, couple&nbsp;...
請問有何處可以下載免費圖庫 且不會有板權及侵權的問題 | Yahoo奇摩知識+
最近我爸要做公司網頁，想要幫我爸找圖，但不知道有去哪裡找，雖然網路上有很多的圖庫，但畢竟是商業行為…怕會有侵權…之類的問題，想請問 有何處可以下載免費圖庫 且不會有板權及侵權的問題…… 十分的感謝~~~
實用工具推薦系列之第一彈：關於圖片素材類- 每日頭條
2016年11月28日 - 可以按顏色查找的免費高質量圖庫）:https://visualhunt.com/. Libre Stock（推薦！可一鍵搜索國 ... DesignersPics（免費高解析度的生活圖片，可商業&nbsp;...
《Unsplash》可商業用的高解析免費圖庫|梅問題．教學網
有時為了讓版型看起來完整與漂亮，就會先上網找些漂亮的圖片，之後再找時間補拍，或是到圖庫網中購買，但最近梅干發現國外有個佛心來著的網站，裡面除了提供免費的圖片外，還沒有上壓任何的浮水印，更重要的是還提供高解析度與商業 ...
Designerspics.com Traffic, Demographics and Competitors - ...
How popular is Designerspics? Get traffic statistics, rank by category and country, engagement metrics and demographics for Designerspics at Alexa. ... Rank in United States Traffic Rank in Country A rough estimate of this site&#39;s popularity in a speci
re:splashed 免費高解析度相片圖庫，可自由下載、用於網頁或設計專案
如果你需要更多的免費圖片素材，我也整理了46 個免費圖庫網站總彙整、免費下載高解析度圖片的15 個最佳圖庫網站，另外本文再介紹最近發現的網站，也是尋找&nbsp;...
Unsplash 高解析度免費圖庫素材，適用於個人或商業專案
Unsplash 專門提供「無著作權（CC0）」的高解析度圖片，使用者可任意運用在任何地方，無須付費，也不用標註原作者名稱，個人專案. ... Unsplash 高解析度免費圖庫素材，適用於個人或商業專案 ... PDF to Excel 線上PDF轉Excel，準確快速、無須註冊.