Passport photo online

想印自己 DIY 證件照可以怎麼做？有沒有好用的線上證件照產生器？要製作證件照有兩個關卡要解決，首先是照片去背，這個問題比較好解決，現在有很多線上去背工具可以一鍵去背。去完備之後就是「尺寸與排版」的問題啦，最近小編剛好發現 Passport photo online 線上證件照無腦工具，只需要上傳照片，剩下的交給它解決，只要點擊下載就能取得照相館等級的大頭照證件照，不論是護照、身份證、健保卡、駕照等證件照，要交大頭貼時打開它就對啦。

線上證件照製作

進入 Passport photo online 官網後，按下 Start immediately 開始製作。

一吋照片線上製作

這個平台原本適用來製作護照大頭貼的，因此選完國籍後，會自動套入設定好的護照規範照片大小，當然我們也可以點擊 Custom formats 來自訂尺寸。

比如說要交兩吋大頭貼，大小就調為 3.5 cm x 4.5 cm ; 一吋大頭貼就調為 2.8cm × 3.5cm。

2吋證件照

最後上傳自己的大頭貼。

2 吋照片切割

過沒幾秒鐘大頭貼尺寸、排版就完成囉！如果有需要裁切、放大或縮小的，可以在這一個步驟調整。

2 吋半身照製作

調整完畢後，按下 Download 就完成啦，也可以輸入 Email 直接請它寄到信箱裡面。

線上證件照製作

透過這款工具就能夠快速製作大頭貼照啦，連裁切線都有了，如此一來只需要印出來就能輕鬆交證件照啦，連結提供在下方，大家請自行服用囉。

傳送門：Passport photo online

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