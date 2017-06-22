天堂 M 還沒開放似乎就已經很熱門了，就在今晚 11 點會在韓國正式開放，iOS 與 Android 版本暫時都只開放韓國下載，iOS 需要取得韓國 id 才能進行下載，Android 用戶就直接取用 apk 檔案進行安裝吧！
iOS 安裝連結：https://itunes.apple.com/kr/app/리니지m/id1128255542?l=en&mt=8
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玩家期待超久的《天堂M》終於要在稍後晚上11點正式開服！目前 NCSoft 已經正式公開 App 下載點，包括 iOS 與 Android，但由於目前僅開放韓國地區下載，Android 系統的部分操作比較簡單，只要下載 APK 就行，但 iOS 的部分則得註冊一個韓國 Apple ID 才可下載。想玩的朋友趕快去下載吧！ 天堂 M 下載點：點這裡 如果你是 i...
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