天堂M（Lineage M） 今晚開服！iOS 安裝與 Android 版 APK 檔下載

2017-06-22 22:28:33 哇哇
天堂M（Lineage M） 今晚開服！iOS 安裝與 Android 版 APK 檔下載

天堂 M 還沒開放似乎就已經很熱門了，就在今晚 11 點會在韓國正式開放，iOS 與 Android 版本暫時都只開放韓國下載，iOS 需要取得韓國 id 才能進行下載，Android 用戶就直接取用 apk 檔案進行安裝吧！

iOS 安裝連結：https://itunes.apple.com/kr/app/리니지m/id1128255542?l=en&mt=8
Android apk 下載：
리니지M v1.0.3.apk（MediaFire下載）
리니지M v1.0.3.apk（Rapidgator下載）
리니지M v1.0.3.apk（ZippyShare下載）
리니지M v1.0.3.apk（YunFile下載）
리니지M v1.0.3.apk（本站下載）
檔案大小：39.6 MB

首圖

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