玩家期待超久的《天堂M》終於要在稍後晚上11點正式開服！目前 NCSoft 已經正式公開 App 下載點，包括 iOS 與 Android，但由於目前僅開放韓國地區下載，Android 系統的部分操作比較簡單，只要下載 APK 就行，但 iOS 的部分則得註冊一個韓國 Apple ID 才可下載。想玩的朋友趕快去下載吧！ 天堂 M 下載點：點這裡 如果你是 i...