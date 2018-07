CAT 是全世界最大重機械製造商 Caterpillar 所發展出來的品牌,除了將設計及工程質量結合生產機能性鞋款外,CAT 也把它們家硬底子(建築、機械、發動機)的實力,運用在手機上, 具備「雷射輔助測距」、「室內空氣品質偵測」、「熱感應照相機」絕對是 CAT S61 的最大特色 ,雷射輔助測距能迅速在 0.5 秒測量兩點間距離(最遠 8 公尺),面積大小也沒問題,熱感應照相機最高感測範圍 400 度,家中管線受損、電器過熱、水管漏水在鏡頭下通通無損遁形!空氣品質監測可偵測家中揮發性氣體、清潔劑、油漆、一氧化碳等有害氣體。CAT S61 即日起在台灣上市,售價 29900 元,價格號稱全世界最佛心!

全球首款搭載「雷射輔助測距」與「室內空氣品質偵測」的專業雙效能 CAT S61,除了通過軍規 MIL-SPEC810G、IP69 防塵防水認證及防摔可達1.8 公尺外,FLIRTM 熱感應照相機技術更加倍進化,將感測溫度範圍大幅提升到 400 度,搭配 Corning® Gorilla® Glass 5 大金剛強化玻璃與超亮的 5.2 吋 FHD 螢幕,陽光直射下能輕鬆閱讀外,濕手指與手套亦可流暢操作,至指定通路購買 CAT S61,可獲得「CAT 萬用旅行收納包」,送完為止!

機型 CAT S61 價格 新台幣 29900 元 CPU 高通 SD630 2.2 Ghz 處理器 螢幕 5.2 吋 FHD 1980 x 1080 IPS 螢幕

第五代大金剛強化玻璃 相機 1600 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素自拍鏡頭

熱感應相機解析度 80 x 60(可偵測溫度:-20~400 度) 記憶體 4GB RAM

64GB ROM(microSD 擴充最高 2TB) 電池 4500 mAh 大容量、快速充電 3.0 三防 IP69(水下 3 公尺持續 60 分鍾)

1.8 公尺防摔

防塵

防震

防鹽霧

抗壓

軍規 MIL Spec 810G

甲烷

液化石油氣

醛類

脂族烴

胺類

芳香烴

酮類

醇類

有機酸等

油漆

溶劑

黏膠

黏合劑

傢俱揮發性氣體

清潔劑

CAT S61 規格△ CAT S61 高達 IP69 的防水,能在水深 3 公尺持續運作 60 分鐘,可以說是目前智慧型手機界防水等級最最強大的之一啊,不需要裝保護殼就可以上山下海,潛水,帶著 CAT S61 就可以記錄生活!△ 空氣監測,可以監測附近生活環境中的有害氣體,家中漆油漆、一氧化碳超標、清潔劑等有害物質超標,手機就會立刻發出警示,我們可以趕緊開啟窗戶通風,或是離開現場!此外也可以追蹤一段期間的空氣品質,並提供監測數據圖。可監測到的物質包含:△ 熱感應照相機,可以相較前代 S60,可感測溫度提升至 400 度,就算人都蒸發了,手機還在~感測溫度份範圍在-20~400 度間。另外增強的 MSX 讓熱感應相機畫素提升,相較前一代的 S60,畫面可以呈現更多細節!熱感應相機還可以透過 Youtube Live 即時串流分享熱感應影像。△ 全球首款搭載「雷射輔助測距」,距離及範圍測量工具,點對點最高可達 8 公尺,誤差值只有正負 1%,除了點對點的距離外,面積也不是問題!測量單位可以切換:公分、公尺、吋、呎等,在室內裝潢、事故現場、居家佈置等場合都非常適合!△ 無懼女神賴琳恩化身室內設計師,搭配全球首款雷射輔助測距新機 CAT S61 性感走秀,強悍又霸氣的氣勢,穩坐女神寶座!△ 賴琳恩現場還來一個墜落測試,墜落的 CAT S61,經得起 1.8 公尺墜落測試的 S61,拿起來後當然可以繼續使用沒問題!△ 售價 29900 元,全球最佛心價,現場銷售經理不方便透露歐美國家的價格,因為原廠的人在,上網查了一下在英國是賣 799 英鎊,換算台幣約 3 萬 2 千元!歐元則是 914 元,換算台幣約 3 萬 5 千多,看來台灣的確是全球最佛心價沒錯!

CAT S61 新聞稿資訊

全球首款搭載「雷射輔助測距」及「室內空氣品質監測」的革命性智慧型手機,強勢登台!

最具前瞻思維的專業代理「皇鋒通訊」,跳脫框架追尋不凡 引進全球知名品牌CAT,打造革命新希望

FLIRTM熱感應技術感測範圍升級、軍規三防再進化 打造終極硬漢機! 勢不可擋的CAT® S61為生存而造!Bring it on, Every day!#帶上你的無懼!皇鋒通訊秉持跳脫框架的精神及對生活的熱情、風格的講究,積極探索生活中的不凡,選擇挑戰更多可能性,來引領未來生活的嶄新面貌。瞄準智慧型手機應用已進階拓展到專業領域的新思維及市場,皇鋒通訊從前年開始,已陸續引進CAT S41、S60等多款軍規三防的智慧型手機。CAT(CATERPILLAR)品牌享譽全球,並在建築、採礦機械和發動機領域中擁有領導地位,代表著堅固、耐用、可信賴的品質保證。為了讓在嚴峻環境中工作或追求嶄新風格生活的人士能享有更便利的生活,CAT研發出一系列強固及專業型功能的智慧型手機,提供最佳解決方案予面對挑戰的專業人士,如今CAT 手機銷售已拓展全球分佈到100多個國家!

只有CAT® PHONES能超越CAT® PHONES! 革命性旗艦無懼新機 CAT® S61今夏強勢登台 打造終極硬漢機!

三大特點優化提升您的工作效率,S61就是要讓您比別人更勝一籌!

強固手機市場每年在國內大幅度的成長,最具硬派話題的強固手機先驅CAT® PHONES,今夏再度隆重推出革命性旗艦機種CAT® S61,集合所有強固、專業特點於一機,功能更勝以往,還未推出就已經在市場掀起討論話題。皇鋒通訊於今日記者會上宣布CAT® S61 正式登台上市,建議售價NT29,900元,堪稱全球最佛心價格。即日起至CAT指定通路,購買新機CAT® S61,還可獲得限量「CAT萬用旅行收納包」! (數量有限 送完為止)。 全球首款搭載「雷射輔助測距」與「室內空氣品質偵測」的專業雙效能CAT® S61,再度突破自我極限!除了通過軍規MIL-SPEC810G、IP69防水防塵認證及防摔可達1.8公尺外,FLIRTM熱感應照相機技術更加倍進化,將感測溫度範圍大幅提升到400度,搭配Corning® Gorilla® Glass 5大金剛強化玻璃與超亮的5.2吋FHD螢幕,陽光直射下能輕鬆閱讀外,濕手指與手套亦可流暢操作,多種強大功能集於CAT®S61,就是要打造專屬於您的終極硬漢機!CAT® PHONES以實際效能證明:「只有CAT® PHONES才能超越CAT® PHONES!」。

・全球首款搭載「雷射輔助測距」及「室內空氣品質偵測」的專業雙效能智慧型手機

CAT® S61是全球首款搭載雷射輔助測量距離的專業機種,能迅速量測兩點間的距離與面積大小,最遠測量距離可達8公尺,並可輕鬆切換量測單位,是現場測量的完美工具。透過手機上的測量應用程式,幫您快速估計所需的油漆、磁磚或其他任何工作所需的材料用量。記錄面積配置還有助於您在工作開始前幫您將該區域中的外觀視覺化。適合房地產、室內設計師、建築師、商務人士、DIY裝潢等,操作簡便毫不費力。CAT® S61室內空氣偵測功能則是利用機身右側感測器,即時偵測空氣中揮發性有機化合物(VOCs)的危險程度,並同時提供您溫度和濕度資訊。如果偵測到對人體有害之揮發性氣體,例如油漆、甲烷、醛類或是一氧化碳等,對人體有害之揮發性氣體。Air應用程式將會在第一時間提醒使用者,幫助您判斷居家、工作環境中的空氣品質,讓CAT® S61成為您守護家人的第一道防線。適合空調與工程技師、消防員、管線監測人員、一般家庭等。

・「FLIRTM熱感應照相機」大幅提升感測範圍至400度 應用更全面

新升級的FLIRTM熱感應照相機技術,搭配HD高解析度可見光相機及FLIR增強的MSX®技術加強溫度辨識度,提供影像最佳化效果及更多細節,感測範圍大幅提升至400度,並支援YouTube live即時串流,讓您透過隨身CAT® S61手機即時顯示、分享熱感應影像與同事或客戶,幫助您即時診斷問題並提升工作效率。除此之外,熱感應相機功能也適用在居家防護,無論是家中電器過熱、管線受損、水管抓漏等透過熱感應鏡頭,終將無所遁形。

適合消防員、工程技師、管線安裝監測人員、室內設計師、廠房配置人員等。

軍規等級認證、超越三防,打造終極硬漢機!讓您所嚮無懼 迎接各種挑戰!

・防水、防塵、防摔,超強三防,超大容量電池隨身Stand by!

CAT®S61擁有軍規MIL-SPEC 810G等級的強固認證(包含低溫低壓、防塵防鹽與撞擊加速度等超過多項高規格檢測),並通過1.8公尺防摔性、支援IP69防水等級可達水深3公尺60分鐘,CAT®S61具備Superpower般的強大威力與韌性,擁有堅不可摧的無懼特性,配備4500mAh超大電池容量,待機時間更高達37天或支援35小時的通話時間,讓您所嚮無懼地迎接各種挑戰!

・Bring it on, Every day. #帶上你的無懼!讓CAT® S61陪你迎接每個艱鉅的挑戰!

擁有功能強大的無懼新機CAT® S61,就如同擁有超人般的無懼精神,不管是日常生活、工作、出遊,甚至從事戶外運動挑戰自我極限,強固且智慧的CAT® S61都能陪你迎接各種挑戰與考驗,今年夏天別忘了!Bring it on, Every day. 帶上你的無懼精神!CAT S61 購買處: 官方購買