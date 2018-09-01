Sony Xperia XZ3 德國 IFA 發表，更薄、更美的壓軸旗艦最快 10 月份在台開賣！

2018-09-01 05:45:10 9M87
Sony XZ3

ony Xperia XZ3 於德國柏林 IFA 消費電子展正式發表，搭載高通 S845 八核心處理器、6 吋 QDH+ 18:9 OLED 螢幕、6GB RAM + 64GB ROM、1900 萬畫素主相機（F/2.0 光圈、Motion Eye 模組，支援 4K HDR 錄影、1080p 960fps超級慢動作錄影）、1300 萬畫素自拍鏡頭（F/1.9 光圈、Exmor RS 感光元件、智慧進階五軸防手震）、3300mAh 電池容量，支援 PD 快充及 Qi 無線充電，共有星宸黑、琉璃銀、青森綠、酒漾紅四種顏色，台灣預計十月初開賣！



Sony XZ3
△ Sony Xperia XZ3 延續了 XZ2 的設計，卻拋掉了 XZ2 的厚重感，側面厚度最薄 3mm 到 最後 9.9mm，前後 3D 曲面玻璃設計，採用康寧第五代大猩猩玻璃，提供了絕佳的保護，支援 IP68 防水，內建 Android 9.0 系統。

第一台搭載 OLED 螢幕 Xperia 系列手機

Sony XZ3規格

△ 搭載 6 吋 OLED 螢幕的 XZ3，也是大大降低機身厚度的主因之一，因為少了背光模組，就省掉了不少空間，也因為換成 OLED 螢幕後，支援了 Always-on 顯示時間、通知訊息等功能。解析度來到 2880 x 1440 QHD+，支援廣色域顯示技術。X-Reality™ for mobile 可以在串流或觀賞下載的節目和影片時，將電視節目和影片升頻轉換到接近高動態範圍 (HDR) 的水準。

旗艦水準的相機

Sony XZ3台灣

△ 相機規格方面，繼承了 XZ2 的規格與拍照模式：960fps 超級慢動作、Motion Eye、4K HDR 影片、相片 ISO 12800、影片 ISO 4000、五軸防手震、肖像自拍、自動預拍等。而自拍鏡頭則是升級為 1300 萬畫素、F/1.9 大光圈！

專業音訊技術

Sony XZ3台灣何時開賣

△ 內建立體聲雙喇叭，採用 S-Force 前置環繞音效，搭配 Clear Audio+ 微調音效技術、Clear CASS 零失真強力重低音、LDAC 藍牙串流等提供絕佳音質，可以處理高解析的音訊檔案，進而提升聆聽品質。此外還擁有震動回饋，手機將與音樂同步發出震動，不管是看影片、玩遊戲能都能有更身歷其境的體驗。

Side Sense 側面感應，單手操作更方便

Sony XZ3

△ Sony Xperia XZ3 共有四種顏色：星宸黑、琉璃銀、青森綠、酒漾紅，指紋感應器就在機背中心，讓指紋解鎖更加直覺。XZ3 側面設置了觸控啟動快速按鈕功能，單手持手機時，只要用拇指輕觸兩下螢幕邊緣，便可以快速啟動清單中，輕鬆開啟自起常用的 App！

SONY XZ3

△ 搭載高通 S845 八核心處理器、3330mAh 電池容量、Qi 無線充電、USB PD 快充，支援 4G+4G 雙卡雙待及 microSD 記憶卡擴充、硬體上支援到 5CA，台灣上市版本將會是 6GB＋64GB 版本，預計於 10 月上市。

在智慧型手機的市場上，我覺得 Sony 是非常獨特的，因為它一直在做自己、擁有自己的獨特風格，例如今年的瀏海風潮、雙鏡頭、漸層色等，Sony 沒有把任何一個看在眼裡，從最新發表的 XZ3 看來，依然維持著 Xperia 自己一貫的風格，在這麼競爭的市場上，我認為是非常難得的～大家可以好好期待一下，10 月份就會在台灣上市啦！

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