vivo X23 第四代光電螢幕指紋辨識，雙鏡頭之一具備廣角

2018-08-31 10:46:56 9M87
vivoX23
vivo X23 即將於 9/6 北京時間 19 : 30 舉行發佈會，vivo 官網也自爆了一些關於 vivo X23 的照片，從官網的照片看來，將會搭載水滴型全面屏螢幕，屏占比 91.2%，另外也將採用第四代光電螢幕指紋，在辨識速度及精準度方面都有所提升，官網並沒有在規格細節上公布太多，傳聞兩種規格分別是 S710 處理器 + 8GB RAM 及 S670 處理器 + 6GB RAM，更多的細節就有待 9/6 發布會的時候，大家拭目以待啦！

vivoX23

△ 官網公布的照片中透露相機擁有 AI 雙攝、HDR 逆光拍照，第二顆鏡頭使用的是廣角鏡頭配置，而有傳聞流傳著會有 3 倍變焦長鏡頭卻沒有在官網釋出的圖片中發現，因此在 vivo X23 中第二顆鏡頭幾乎確定就是搭載廣角鏡頭！


vivoX23
△ 機背採用今年最流行的漸層色

vivoX23

△ 網路傳聞指出，vivo X23 將搭載 1080 x 2340 19.5 : 9 螢幕，雖然說官方頁面並未明確確定，但從水滴型的全面屏看來，光是 91.2% 的屏占比看起來就已經非常舒適啦！

vivoX23

vivoX23
圖片來源

△ 搭載第四代光電螢幕指紋辨識，螢幕下指紋辨識的速度和精準度絕對是大大的提升！在儲存空間上，則確認會有 8GB + 128GB 版本，但在處理器上則有兩種流傳版本，分別為 S670 / S710，從網路上流傳出的實機照顯示，處理器是 S670 版本，目前還不確定是哪一種，也有可能兩種版本都會使用，剩下的內容就等待 9/6 的發表會揭曉啦！

參考來源：vivo 官方網站

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