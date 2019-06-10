Wave 免費聽歌 APP 超過一億首歌，無廣告免費使用 ( iOS、Android )

2019-06-10 07:31:14 9M87

Wave

手機免費聽音樂 APP 你都用哪款？雖然很多人都用 YouTube 來聽音樂，但是卻缺乏一款 APP 整合流行音樂、熱門歌曲，或是幫曲風分門別類，今天跟大家分享的這款「Wave」免費音樂 APP，版權方面串流自 YouTube 所以沒有問題，除此之外還沒有廣告、完全免費，支援 iOS 及 Android 雙系統，最重要的是支援關螢幕繼續播放音樂功能，可以說是目前介面最漂亮、沒有廣告打擾、最強大的免費聽音樂 APP 之一！你也可以參考：YY 音樂 2019 最強免費聽歌 APP，支援播放清單、背景播放 YouTube 音樂

免費音樂APP

△ 至 Google Play、App Store 就可以直接下載，文章最後面幫大家準備好載點啦，下載之後直接開啟就可以使用，完全不需要登入會員、註冊。

鎖屏播放YouTube

△ 介面以深色的背景為主，和最近各大系統、 APP 的深色主題趨勢相符，版面看起來相當乾淨、分類也很清楚，在首頁可以看到排行榜、最新發行、最新上線、心情、KTV 等分類。

關螢幕聽youtube app

△ 進入分類之後，就可以看到所有音樂曲目啦，點擊進去就會開始播放 YouTube 音樂啦！

Wave

△ 當說到用 YouTube 聽音樂，大家最關心的當然就是螢幕暗掉之後，是否可以繼續聽？實際測試之後確定是沒有問題，音樂不會中斷，切換到 LINE、FB、IG 等 APP 音樂同樣會繼續播放。

免費聽音樂APP

△ 如果說背景音樂播放是第一重要的話，那麼第二重要就是能不能把 YouTube 播放清單匯入，而 Wave 同樣也支援匯入播放清單的功能，只能說免費的 APP，而且完全沒有廣告，竟能做到這些令人滿意的功能，大家還不下載就太對不起自己的耳朵啦！

下載：
Wave 免費音樂（APPLE下載）
Wave 免費音樂（GOOGLE下載）

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