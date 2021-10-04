Tachiyomi

Android 有沒有好用的看漫畫 App？最近小編發現 Tachiyomi 免費漫畫閱讀器，可以說是目前我看過最強大的看漫畫 App，與其它看漫畫 App 不同的是，Tachiyomi 能夠安裝「擴充套件」，直接獲取漫畫人、漫畫櫃等 App 的漫畫資源並且直接閱讀，簡單來說安裝這一款閱讀器等於安裝所有漫畫 App，漫畫數量可能超過 1000 款甚至萬款都有，也支援漫畫下載離線觀看功能，喜愛看漫畫的朋友絕對不能錯過，趕快把目前最強大的免費看漫畫 App 下載起來。iOS 的朋友沒辦法安裝 APK，那就用線上免費看漫畫來源「動漫狂」先撐一下吧！

漫畫 app 2021

Tachiyomi 目前無法在 Google Play 下載，只能透過 APK 安裝，載點小編幫大家放在後面啦，請大家下載安裝。開啟 Tachiyomi 之後可以看到裡面什麼漫畫都沒有，我們點擊「探索」>「擴充套件」。

Android 看漫畫 App 推薦

在這邊我們就能夠安裝自己喜愛的漫畫來源囉，Tachiyomi 還有顯示支援的「漫畫語言」，我們可以點擊右上角的「文A」圖示來篩選，調整成只顯示中文漫畫來源。找到中文漫畫來源後，按下「安裝」就完成啦。

Android 看漫畫軟體

接著來到「來源」這裡，點擊我們剛剛安裝好的擴充套件，點進去後就可以看到所有漫畫囉，右上方也支援漫畫搜尋功能，直接輸入關鍵字來找到自己想看的漫畫。

離線漫畫 app 推薦

找到漫畫後，支援將漫畫「加入書櫃」，這邊可以看到漫畫資訊、漫畫分類及章節數目，點擊右下角的「開始」就可以開始閱讀漫畫啦。Tachiyomi 本身是一款漫畫閱讀器，支援手勢功能，點擊右邊右翻、左邊則是左翻，還有翻頁動態效果，而且觀看漫畫實無廣告，還算不錯的閱讀體驗。

Tachiyomi

閱讀頁面中最下方會顯示頁數，跳出閱讀視窗，會自動紀錄最近一次閱讀的頁數，下次點開就可以接續閱讀漫畫，也可以下載每一集漫畫來離線閱讀。載點幫大家放在下面，趕快把這款史上最強大的漫畫閱讀器下載起來吧。

https://tachiyomi.org/

Android APK 下載：
tachiyomi v0.12.2.apk（GOOGLE下載）
tachiyomi v0.12.2.apk（1DRV下載）
tachiyomi v0.12.2.apk（MEDIAFIRE下載）
tachiyomi v0.12.2.apk（RAPIDGATOR下載）
tachiyomi v0.12.2.apk（MEGA下載）
檔案大小：45.37 MB

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