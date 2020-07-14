PhotoJoiner 免費線上相片拼貼工具，拼貼出屬於你的 Style

照片拼貼在手機中是很多人的常功能，在電腦上怎麼做呢？本篇將要介紹給大家的 Collage Maker 是一個免費線上相片拼貼工具，可以快速將多張相片拼湊、排版成單張圖片，自訂圖片尺寸後選擇要放入的圖片張數，Collage Maker 就會給出各種版面排列方式，將手邊相片上傳之橫，拖曳到拼貼的窗格中就能製作出拼貼圖，整體操作方式相當簡單，並且無需註冊或登入帳號，如果你想要製作照片拼貼，瀏覽器直接開啟 Collage Maker 就能拼貼出屬於你的 Style 囉！

Collage Maker：https://www.photojoiner.net/collage-maker/editor

PhotoJoiner 免費線上相片拼貼工具，拼貼出屬於你的 Style

△ 主要操作區域分為四個區塊，紅色框是拼貼樣式的選項，藍色框是拼貼樣式的選項功能，黃橘色框是預覽畫面，黑色框是拼貼照片載入區。

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△ 拼貼樣式分為不規則拼貼、FB 形式拼貼、垂直拼貼與水平拼貼。

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△ 從藍色框是選擇你要製作拼貼的相片數量，點選籃框內圖示就會套用到右側的空白預覽畫面，紅色框則是選擇你要的拼貼圖片尺寸，預設為 1000×1000，可調整尺寸大小，或是符合 Facebook 封面圖的 851×315 ，當然也可依照個人需求自訂大小。

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△ 從最右方點選 Add Images 加入照片，相片會出現在右側選單，透過拖曳的方式就可以加入到拼貼之中。

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△ 還可以調整背景的顏色跟透明度。

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△ 也內建有 TEXT 文字功能，可以調整文字顏色、文字陰影顏色、文字背景顏色與透明度。

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△ 接們拼貼完之後，看到預覽圖正上方有 OPEN、SAVE、SHARE 這三個選項，選擇中間的 SAVE 按下去。

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△ 存檔之後 Collage Maker 會出現上圖的畫面，點選右側的 DOWNLOAD PHOTO 即可下載你拼貼完成的圖片。

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上圖就是透過 Collage Maker 製作的拼貼圖片啦 !

Collage Maker：https://www.photojoiner.net/collage-maker/editor

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