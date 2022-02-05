春節就快到了，想透過手機傳送紅包訊息炸彈給親朋好友一個驚喜嗎？就讓小編教大家透過 iPhone 的 iMessage 的特殊秘密功能來傳送吧！每年春節沒辦法直接跟住在國外的親戚或朋友拜年時，我們就能藉由 iMessage 的特殊功能，來傳送紅包 Emoji 全銀幕訊息炸彈給對方，讓對方感受到過年的氣氛，除了紅包之外還有情人節 Emoji 炸彈特效，怎麼做呢？就讓我們往下看吧！ 想將 LINE 貼圖用在 iMessage 上嗎？請參考這篇：iMessage 使用 LINE 貼圖教學！

如何製作 iMessage 紅包 Emoji 全銀幕訊息炸彈？

想製作紅包 Emoji 訊息炸彈，首先請在 iMessage 中找出紅包圖案，最後長壓藍色「送出鍵」不放。

接著我們就會進到特殊效果傳送頁面，請點選上方的「螢幕」，這時你就會看到全螢幕的特效的紅包 Emoji 特效。按下藍色「送出」鍵。

按下藍色「送出」鍵，當對方開啟傳送的訊息後，就能看到紅包 Emoji 訊息全銀幕炸彈囉！

如何製作情人節 Emoji 訊息全銀幕炸彈？

想在情人節傳送 iMessage 愛情訊息炸彈嗎？只要找出有關愛情有關的 Emoji ，能夠讓對方看到你濃濃愛意喔！是不是相當有去呢？還有什麼不錯的 iMessage Emoji 組合，大家趕緊自己玩玩看吧！