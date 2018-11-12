關閉 Facebook 不想看的廣告，關閉個人資訊作為廣告用途

2018-11-12 04:35:07 9M87
FB廣告

Facebook 是大部分人每天早上起床，第一眼就會打開的 App，這麼長時間的使用，不曉得有沒有注意過臉書的廣告，還是就只是滑過去呢？如果有注意到 FB 廣告的用戶，有沒有發現其實有些廣告都是自己沒有興趣的內容呢？其實自己臉書會看到的廣告，都跟自己平常看的貼文、影片和點擊有關係，所以今天要跟大家分享，如何關閉 Facebook 不想看或沒有興趣的廣告！


FB廣告
△ 首先打開自己的 Facebook 頁面，點擊右上角的選單，找到設定，進入設定頁面。左列清單有一個「廣告」選項，點進去開始設定廣告～

FB無廣告

△ 點進來後，按一下「你的興趣」展開這個欄位，接著映入眼簾的就是你的興趣啦！每個人的興趣都不會相同，這些主要是根據你平常瀏覽的內容為依據，如果看到奇怪的興趣分類，很有可能是你誤觸、不小心點到等原因，臉書在推送廣告時，你就會看到沒有興趣的廣告，點一下右上角的 X 來移除這個興趣，別以為只有這些，按一下下方的「查看更多」就會跑出一籮筐的資訊啦！

關閉FB廣告

△ 除此之外，上方有興趣的分類，從企業、新聞娛樂、嗜好、科技、旅遊、人物、戶外活動等，每個類別都可以點進去做移除的動作，若不想看到該類型的廣告，大力地按下移除就對啦！

FB廣告關閉

△ 接下來再往下滑，可以展開「你互動過的廣告商」，這邊廣告商是以 Email 來作為推送廣告的依據，你可能在某些需要輸入 Email 資訊的頁面「被收集」，因此想避免再次看到以上廣告商推送的廣告，同樣可以按下右上角的 X 來移除。

FB廣告

△ 最後是「你的資料」，這個項目是以 FB 用戶的個人狀態來做廣告的推送，如果你不想將這些資訊來做為廣告的依據，可以將右邊的開關全部關閉（通常全部預設是開啟的，如上圖），關閉後只會影響到廣告，跟個人檔案上面的顯示資訊無關。看完這些是不是覺得使用 Facebook 很可怕啊～平常瀏覽的資訊都被默默收集了，如果想要更安全的瀏覽 Facebook，可以參考 Firefox 外掛 Facebbok Container 臉書洩露隱私風波該怎麼自保？

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