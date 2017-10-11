一直都有關注 PAPAGO 的產品，行車紀錄器也寫過好幾台，而最近推出的 RAY 電子後視鏡讓我相當感興趣，因為這款真的很不一樣，老實說是抱著一種既期待又害怕的心情來安裝體驗，怎麼說呢？一般後視鏡應該不用我多做解釋，而電子後視鏡是利用後方的鏡頭捕捉影像，完整的呈現在後視鏡螢幕上，視覺上的感受大大不同，到底能否很順利的習慣呢？繼續開箱看下去吧！
以往購買 PAPAGO 的商品我會選擇在線上購物，方便又快速，不過這款比較不一樣，並沒有在線上開賣，因為這款必須要到汽車百貨幫忙安裝，因為我想大多人和我一樣應該都沒有安裝的本事，還是交給專業的來吧～這次的盒裝超大一箱的，外盒全部都是黑色頗有神秘感^^。
先來說說官方廣告看板上的幾大特色：
- 即時呈現影像，畫面不延遲。這當然要啊～開車延遲一秒就糟糕了
- 超清晰多車道影像，補足後方行車時的盲區影響。坦白說這點頗實在的，很多原本後視鏡看不到的區域，電子後視鏡都幫忙搞定了，行車盲區真的減少許多。
- 視線無阻礙，倒車更容易。許多人的老車沒有倒車顯影，可以利用電子後視鏡來補強。
- 夜間或陰雨天視線清晰度大幅提升。開車多少都有遇過下超級大雨，後擋玻璃通常都是白茫茫一片，真的很不安全，而這款的鏡頭是在車外，視線基本上無障礙。
- 鏡面防眩光，不影響觀看後方車況。當後車打遠光燈直射傳統後視鏡的時候，心中只有髒話而已，不過電子後視鏡沒這困擾。
- 倒車時候鏡頭光學自動調整角度。這點也算是佛心來的，倒車時鏡頭角度會往下，避免有什麼小貓小狗小朋友。
- 7.8 吋滿版大螢幕。一般有後視鏡頭行車紀錄器+後視鏡的款式，螢幕都是會在中間一塊，其他部分都還是鏡子，不過 RAY 真的很威很猛很厲害，滿版螢幕讓視覺的更加完整，達到真正後視鏡的效果，其實也是兼具行車紀錄器的功能，但是基本還是主打電子後視鏡。
來快速看看安裝過程，一般後視鏡款式的車用產品，都是直接夾在原本的後視鏡上，不過 RAY 電子後視鏡並沒有夾式的設計，而是替換掉原本的是後視鏡，連底座都換掉唷！！！那是否有合適的底座呢？交給車用產品量販店去煩惱就好，總之他們會搞定的！
車子後方會有一顆獨規的鏡頭，RAY 電子後視鏡的價格會比較貴，據說就是因為這顆鏡頭猛猛的，經過許多最佳化設定的調整。要將鏡頭與電子後視鏡相連，這之間有很長的線路要走，要怎麼佈線與藏線也不用自己煩惱，交給專業的就好^^～
因為現場就直接開箱，沒有太多美美的開箱照，這樣也比較合乎現實狀況^^，以後陪伴我的後視鏡就是這款囉！其實這賭注是頗大的，要安裝要有點決心，因為它有可能就是陪伴你車一輩子的配件，在大家不確定是否會習慣之前，你沒得試用沒得體驗，裝了就是裝了！我只說裝了就是要好好用他，若是真的不習慣的話，就是將螢幕關閉，當成一般的鏡子用也是可以，只是有點浪費啦^^。基本上 RAY 電子後視鏡我真的頗推薦的！
後視鏡前方有一顆鏡頭，基本上可以當成行車紀錄器使用，影像大小為 1920 x 600，因為螢幕是 16：5 的規格，影片大小也比較不同，坦白說這是有好處的！一般行車紀錄器畫面以 1920 x 1080 來看，RAY 前鏡頭的錄製的畫面高度減半，其實相對節省了影片大小，以同樣大小的記憶卡來看，可以保有更長時間畫面的影像，以我自己行車習慣來看，一般行車紀錄器影像大多保留一天半到兩天，用了 RAY 之後我大概可以追朔到 4-5 前的影像，這是官方沒有標出來的重點之一。
很多人可能會想問說，有沒有內建 GPS？有什麼行車紀錄器功能？這點我有特別替大家詢問過，答案是都沒有！為什麼會這樣呢？因為這款是電子後視鏡，其實他並沒有強調行車紀錄器的功能，後方影像能錄影對大家來說就是賺到了，很多主打電子後視鏡的產品，頂多也只是即時影像而已。所以也請大家不要用行車紀錄器的角度去檢視這台機器，它只是一台電子後視鏡，不過我覺得除了沒有辦法接上 GPS 之外，真的也足以當成行車紀錄器使用，有具備 G-Sensor 當遇到撞擊時可以保存 3 秒前與後 12 秒總共 15 秒的影片，也能從設定調整碰撞靈敏度。
與我原本的 PAPAGO 後視鏡行車紀錄器比一比，寬度是少了一些沒錯，但是實際上你是獲得了更寬廣的視野。
與四代新森林人的原廠後視鏡比一比，感覺升級很多，其實我從出廠到現在幾乎沒用過～
後視鏡上方有 MiniUSB 插槽，並不是供電使用，這個插槽僅有傳輸功能，升級韌體時使用。旁邊為記憶卡插槽，購買產品就有送一張 64GB 的記憶卡，最大也只有支援到 64GB。
後方這裡有特別拍一張照片，主要是要跟大家說有一條線會接到倒車線，當你打 R 檔倒車的時候，鏡頭的視角會往下，並不是鏡頭真的有移動，就真的是畫面會往下就是了！
安裝過程還頗漫長的，可能是師傅沒有拆過森林人，所以光是拆就花了不少時間，大概花了三四個小時才全部安裝完成，底座部分可以只用黏貼的，基本上還有電線相連也很難飛走，不過長久使用還是鎖上螺絲比較安心，就必須在連接處連下鎖孔。鏡頭安裝好之後可以調整仰頭跟低頭，畢竟每台車子安裝的高度不同，大家需求的視角也不同，都可以自己慢慢調整。
獨家客製化的後視鏡頭，具備有除霧、防雨滴的特性，應該說是具備防水功能，下雨天可以不用擔心，DOL-WDR 效果讓影像細節相當清晰。基本上後鏡頭與螢幕顯示是有一起優化調整過的，因此在螢幕表現上相當的優異，WDR 效果也相當優異。不過，當你把錄影檔拿出來檢視的話就不一樣，就像你用手機拍照從手機上面看都很漂亮，拿到電腦怎麼就好像不怎樣，RAY 電子後視鏡實際上落差並沒有到那麼大啦！
安裝完剛上路真的超級超級不習慣，哈哈！甚至有一點點的沒有安全感，這是必須要適應的！而且當你看正前方時，眼角餘光就是有感覺到有畫面一直在動，跟傳統後視鏡的感覺大大不同，坦白說我大概暈了一天，然後當你真的要換車道轉彎的時候，一開始多了一分不確定性，電子後視鏡如同虛無，反而靠兩側的後視鏡比較有把握，以上狀況都是剛開始的時候，到後來就習慣成自然囉！
使用電子後視鏡與後車有更明確的距離感，而且可以很清楚看到後車的人在幹麻，上圖剛好遇到反光不是個太好的範例，實際上真的頗清楚的！
上圖是逆光的狀態，又一台車剛好在後方，一般鏡頭搞不好會出現「後車全黑」或是「旁邊全白」的狀況，在上圖範例可以看到 WDR 表現的效果，坦白說我使用這段期間並沒有遇到因為強光、逆光而無法清楚看到影像的狀況。
影像畫面可以切換成前鏡頭，或是子母視窗，只是既然是電子後視鏡當然以看後方為主，切換主要用途是看看影像是否有正之類的。
夜間畫質一定也會有很多人在意，在畫質上大家可以放 100 個心，在電子後視鏡的表現很好，至少在螢幕上看是沒有問題的唷！後方車燈就算直射，WDR 也可以保有整體畫面的均衡曝光。
在夜間開車大家會很在意螢幕的亮度，譬如說我開導航的時候，夜間我一定是亮度調到最低，對眼睛來說比較不刺眼，在開車時也會比較舒適，所以一開始我也很在意電子後視鏡就在夜間的亮度，在設定中可以設定白天與夜晚兩種亮度，不過無法自動切換，所以基本上我在白天也是調低亮度，在白天其實也是可以接受，晚上也不會覺得過亮，因為夜間本來就比較昏暗，我自己並不會覺得有個很亮的螢幕在視線邊邊，至少在市區我覺得影響不大，夜間快速道路也還好，伸手不見五指的地方還沒遇到。
PAPAGO RAY 電子後視鏡 錄影畫面參考
心得總評
PAPAGO RAY 電子後視鏡的開箱介紹告一段落，基本上心得就是滿意使用中，對於更廣而且無障礙的視線越來越習慣，甚至能保有前後行車紀錄畫面，價格雖然偏高但是頗值得的，推薦大家安裝囉！目前合作的汽車百貨有金弘笙、旭益、黃帽、八百屋，大家可以去現場看看，有些或許會收安裝費唷！
官方資訊：http://www.papago.com.tw/Products/eMirror/Details.aspx?pid=101
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