看 LINE 訊息不已讀

自從 iPhone 11 以後，就把 3D Touch 拿掉了，這時很多網友也崩潰了，因為有許多人是用 3D Touch 來預覽 LINE 訊息，這樣看過得 LINE 訊息不會讓主管、同事、朋友知道已讀，拿掉這個功能難道就等於無法看 LINE 訊息不已讀了嗎？今天要跟大家分享 iPhone 11 /  11 Pro 設定小技巧，同樣可以不已讀 LINE 訊息的情況下，看到 LINE 訊息，跟著小編做一遍， Let's Go～想看誰已讀？請參考：LINE 群組聊天查看「誰已讀」？不用再猜測到底誰看過了！

LINE 不已讀 iPhone

△ 首先打開 iPhone 設定，找到「通知」>「LINE」，在提示這個欄位，確定「鎖定畫面」、「通知中心」都是打勾的，確定之後就完成這個設定囉。接下來讓我們來實測看看。

沒 3D Touch 不已讀

△ 當有朋友傳訊息來的時候，將手機對準臉部掃一下 Face ID，這時原本隱藏的訊息，就可以看到啦！不過如果訊息太長的話，後面還是會被隱藏起來，無法閱讀全文，不過我們還是在沒有 3D Touch 的情況下可以看到全文，請繼續往下看。

iPhone 11 沒 3D Touch

△ 這時候與 3D Touch 操作有點相似，只要長按訊息，就可以看到訊息的全文囉！其實只是將 3D Touch 重壓螢幕的習慣，改為長壓就可以啦。

iPhone 11 沒 3D Touch

△ 另外一個方法是從左邊瀏海由上往下滑，叫出通知列，也同樣可以看到 LINE 訊息～這樣沒有 3D Touch 的話，iPhone 11 的使用者，同樣可以預覽訊息，一樣達到不已讀的效果，大家學起來了嗎~

iPhone 11 沒 3D Touch，如何查看 LINE 訊息不已讀？ 相關文章

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iPhone 11 沒 3D Touch，如何查看 LINE 訊息不已讀？ 參考資料

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