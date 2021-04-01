若你是個常使用 Messenger 來傳檔案的人，最近肯定有發現 Messenger App 上的傳檔功能消失對吧？有什麼方法夠解決呢？就讓小編教大家輕鬆解決的方法吧！通常我們都會透過 LINE、Messenger 等方便又快速的管道，來傳送檔案給同事或朋友，但最近有許多跟小編反應 Messenger App 上的傳檔功能消失了，為此小編將會在下方告訴大家 2 種解決方案，就讓我們往下看吧！想知道 Messenger 新功能嗎？可參考這篇：全新 Messenger 聊天室主題，想要怎樣的聊天情境由你來決定！

Messenger App 傳檔功能消失解決辦法

現在當你要在 Messenger App 上要傳檔案給別人時，你會發現找不到可傳送檔案的選項或圖示，就算點選左下的「＋」也找不到，那我們要怎樣才能在 Messenger App 中傳檔呢？

方法 1：透過 iPhone 內建「檔案」App 來搞定

首先開啟 iPhone 中的「檔案」App，並切換到「瀏覽」頁面，找到你要傳送的檔案後長按它。

接著點選「分享」>「Messenge」。

接著勾選你要分享的好友或同事，便可按下右上方的「傳送」按鈕進行傳送，這樣一來你剛剛傳的檔案就會出現在你與對方聊天室裡面囉！

方法 2 ：使用網頁版 Messenger 傳送資料

當我們開啟網頁版 Messenger 後，便可點開你要傳檔案的聊天室，直接點選左下角的「+」圖示。

接著點選「附加檔案」，你便可在電腦上將你要傳送的檔案傳給要接收資料的人。

只要按下傳送鍵後，對方就會在 Messenger App 聊天室中，看到你傳的檔案了，是不是又快又方便的呢！對經常使用 Messenger 來傳資料或圖片的朋友，以上 2 種方法都非常推薦做使用喔！

Messenger：App Store

Messenger：Google Play

Messenger 網頁版：https://www.messenger.com/

