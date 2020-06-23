PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

編輯 PDF 的工具很多，不過主打清除內 PDF 的工具相對是比較少的，這次限時免費的 PDF Eraser Pro 可以清除 PDF 檔案內的文字與圖片，當遇到 PDF 檔案沒有編輯權限，或是檔案小幅度修改的時候，這是一個相當方便的小工具，當清除部分內容之後，也可以自己額外加入文字與圖片，簡單的修改功能也是具備的！有需求的朋友們記得趁此機會收下唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/pdf-eraser-pro-3/

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now PDF Eraser Pro 1.9.4.4 就可以下載到活動的壓縮檔案。

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案以及這次的活動序號，安裝版與免安裝版都可以到文末下載唷！

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 開啟軟體後從 About > Upgrade to Pro Version 來進行軟體註冊。

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 輸入剛剛所取得的軟體序號，之後點選 OK。

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 接著可以看到註冊成功的通知，然後要重新開啟一次軟體唷！

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 開啟 PDF Eraser 之後應該就是 Pro 專業版本，開啟要編輯的 PDF 檔案之後，點選上方的橡皮擦工具，就可以輕鬆抹除 PDF 檔案上的任何內容。

PDF Eraser Pro PDF 文件文字圖片清除工具

△ 也可以在任意地方加入文字或是圖片，之後另存新檔即可，。

https://www.pdferaser.net/

免安裝版：
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.7z（GOOGLE下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.7z（1DRV下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.03 MB

安裝版：
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.zip（GOOGLE下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.zip（1DRV下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.zip（MEDIAFIRE下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.zip（RAPIDGATOR下載）
PDF Eraser Pro 1.9.4.4.zip（MEGA下載）
檔案大小：7.52 MB

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