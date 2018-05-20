PDF 通常上鎖都是整個檔案上鎖，而 PDF Page Lock 這款工具比較特殊，他可以針對單個、多個頁面進行上鎖與隱藏，在使用上還頗特殊的，譬如說傳遞某檔案時，你不想給對方看完整資訊，你可以很方便的透過 PDF Page Lock 來上鎖或是隱藏特定頁面，不知道是否合乎你需求呢？使用方式很簡單，開啟一個 PDF 檔案之後，點選頁面之後就能使用「鎖定頁面」或是「隱藏頁面」功能，存檔時會要求你設定密碼，看是要覆蓋檔案或是另存新檔都可以喔！
https://pdfpagelock.com/
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檔案大小：10.77 MB
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