PDF Page Lock 頁面上鎖與隱藏小工具

2018-05-20 04:29:45 哇哇
PDF Page Lock 單頁面上所與隱藏

PDF 通常上鎖都是整個檔案上鎖，而 PDF Page Lock 這款工具比較特殊，他可以針對單個、多個頁面進行上鎖與隱藏，在使用上還頗特殊的，譬如說傳遞某檔案時，你不想給對方看完整資訊，你可以很方便的透過 PDF Page Lock 來上鎖或是隱藏特定頁面，不知道是否合乎你需求呢？使用方式很簡單，開啟一個 PDF 檔案之後，點選頁面之後就能使用「鎖定頁面」或是「隱藏頁面」功能，存檔時會要求你設定密碼，看是要覆蓋檔案或是另存新檔都可以喔！


PDF Page Lock 單頁面上所與隱藏
查看檔案時若有所訂的頁面，該頁面就會顯示上面的圖案；如果是隱藏頁面的話，基本上很難發現，除非 PDF 檔案本身有頁碼，注意看才會發現有頁面不見。

https://pdfpagelock.com/

免安裝版：
PDF Page Lock 2.7z（MediaFire下載）
PDF Page Lock 2.7z（Rapidgator下載）
PDF Page Lock 2.7z（YunFile下載）
PDF Page Lock 2.7z（本站下載）
檔案大小：10.77 MB
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