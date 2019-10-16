Raccoon

想下載 Google Play 商店裡面的 App，你的裝置在應用程式商電找不到嗎？今天來跟大家分享這一款軟體 Raccoon 可以直接下載 Play 商店裡面的應用程式 apk 檔，這樣就不怕下載到被加料、帶有惡意程式的 apk ，比起來路不明的來源，安裝起來可以更放心，如果你有需求的話，趕快把這個軟體收下吧，支援 Windows、Linux、Mac OS 三系統。

APK怎麼下載

△ 文章最後面幫大家準備好再點囉，有需要的等等可以到最後面下載，下載安裝完成之後，第一步會需要登入 Google ID，這邊因為有隱私外洩問題，所以請大家不要用自己的主要 Google 帳密登入，最好去申請一個新的帳戶，
(補充：安裝完畢之後，如果沒有辦法開啟請先到這裡安裝 Java

登入之後會有一個是否以全新的裝置登入，或用現存已有的裝置，這邊建議選擇第一個 Register a pseudo device 就可以了。

APK下載

△ 接著在畫面右上方的搜尋欄位，直接輸入你要下載的 Ap 按下 Enter 就可以找到囉。

Raccoon

△ 找到 App 之後，看到左邊的區塊，包含這個應用程式的大小、下載次數、簡短說明、使用畫面等資訊，點擊下方的 Download 就可以直接下載到電腦囉。

Google Play APK下載

Play 商店 APK 下載

△ 下載過程中會顯示目前的進度，下載完成之後點擊放大鏡圖示，就能夠直接找到 apk 檔案位置，接著將這個 apk 檔案下載到你的手機裡面，就可以直接做安裝囉！這樣的 apk 應該比起你自己在網路上抓的更加安全，下面是載點，有需要的可以先安裝起來～

https://raccoon.onyxbits.de/

Windows 下載：
raccoon 4.10.0.exe（ONYXBITS下載）
raccoon 4.10.0.exe（GOOGLE下載）
raccoon 4.10.0.exe（1DRV下載）
raccoon 4.10.0.exe（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：7.91 MB

Mac / Linux 下載：raccoon-4.10.0.jar（ONYXBITS下載）

Raccoon 下載 Google Play 檔案為 APK，不怕下載含有惡意程式檔案 相關文章

訪客留言

Raccoon 下載 Google Play 檔案為 APK，不怕下載含有惡意程式檔案 參考資料

簡單小介紹-如何把apk檔安裝到手機裡面 - B2032930的創作 - 巴哈姆特
2.到play商店下載「安裝apk的app 」 可以輕鬆找到你想要的apk!! 3.使用藍芽 這個方法其實也是覺得有點麻煩 ... 5.直接換一個檔案總管XD 我目前也才使用過2種檔案總管而已啦~ 所以說不定 有更方便的app 另外 如果有這種好用的東西 ... ...
raccoon漢語(繁體)翻譯：劍橋詞典 - Cambridge Dictionary
7 天前 - a small North American animal with black marks on its face and a long tail with black rings on it. 浣熊（産於北美洲）. (raccoon在劍橋英語-漢語（&nbsp;...
Raccoon - 从Play 商店下载Android 应用安装文件.apk - 小众软件
Raccoon 是一款从Google Play 商店下载安卓应用安装文件.apk 的工具， ... 还能配合ADB 程序直接将下载的应用安装到手机上。 下载后的应用包括&nbsp;...
APK 下載Archives - 就是教不落
Raccoon – 將Google Play 上的應用程式下載為APK 檔案，支援代理伺服器跨區 ... 雖然大致上來說，我們需要下載APP 時，都是到Google Play 來直接安裝APP，不過&nbsp;...
raccoon中文,raccoon是什麼意思,raccoon發音和翻譯::莞熊…《查查》英語翻譯
raccoon的中文翻譯，raccoon是什麼意思，怎麽用漢語翻譯raccoon，raccoon的中文意思，raccoon的中文，raccoon in Chinese，raccoon怎麼讀，发音，例句，用法和解釋由查查 ...
raccoon 的英語發音
raccoon的發音。怎麼說raccoon。聽英語音頻發音。了解更多。 ... either of two symbols put around a word, phrase, or sentence in a piece of writing to show that what is between them should be considered as separate from the main part
Raccoon | National Geographic
Learn about the wily raccoon, a trash-diving nocturnal omnivore whose taste is anything but discriminating. ... Bandit-masked raccoons are a familiar sight just about everywhere, because they will eat just about anything. These ubiquitous ...
Raccoon - 將Google Play 上的應用程式下載為APK 檔案，支援 ...
7 天前 - 雖然大致上來說，我們需要下載APP 時，都是到Google Play 來直接安裝APP，不過在某些狀況下，有可能會需要直接安裝APK，因為可能A 手機不&nbsp;...
RACCOON在劍橋英語詞典中的解釋及翻譯 - Cambridge ...
7 天前 - raccoon的意思、解釋及翻譯：1. a small North American animal with black marks on its face and a long tail with black rings on…。了解更多。
[How-To] 免當伸手牌，成功跨區安裝 Google Play 商店的 App、遊戲以及取得 APK 檔案
取得日本地區遊戲的 APK: 直接下載 APK 進行安裝固然方便，但是潛在的安全性問題也不少；即使有特定的網站服務提供日本地區 Google Play 商店裡的遊戲的 APK 讓你下載，就算提供這服務的人員都是好人，但是公開 ...