想下載 Google Play 商店裡面的 App，你的裝置在應用程式商電找不到嗎？今天來跟大家分享這一款軟體 Raccoon 可以直接下載 Play 商店裡面的應用程式 apk 檔，這樣就不怕下載到被加料、帶有惡意程式的 apk ，比起來路不明的來源，安裝起來可以更放心，如果你有需求的話，趕快把這個軟體收下吧，支援 Windows、Linux、Mac OS 三系統。

△ 文章最後面幫大家準備好再點囉，有需要的等等可以到最後面下載，下載安裝完成之後，第一步會需要登入 Google ID，這邊因為有隱私外洩問題，所以請大家不要用自己的主要 Google 帳密登入，最好去申請一個新的帳戶，(補充：安裝完畢之後，如果沒有辦法開啟請先到 這裡安裝 Java

登入之後會有一個是否以全新的裝置登入，或用現存已有的裝置，這邊建議選擇第一個 Register a pseudo device 就可以了。

△ 接著在畫面右上方的搜尋欄位，直接輸入你要下載的 Ap 按下 Enter 就可以找到囉。

△ 找到 App 之後，看到左邊的區塊，包含這個應用程式的大小、下載次數、簡短說明、使用畫面等資訊，點擊下方的 Download 就可以直接下載到電腦囉。

△ 下載過程中會顯示目前的進度，下載完成之後點擊放大鏡圖示，就能夠直接找到 apk 檔案位置，接著將這個 apk 檔案下載到你的手機裡面，就可以直接做安裝囉！這樣的 apk 應該比起你自己在網路上抓的更加安全，下面是載點，有需要的可以先安裝起來～

https://raccoon.onyxbits.de/

Windows 下載：

raccoon 4.10.0.exe（ONYXBITS下載）

raccoon 4.10.0.exe（GOOGLE下載）

raccoon 4.10.0.exe（1DRV下載）

raccoon 4.10.0.exe（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：7.91 MB

Mac / Linux 下載：raccoon-4.10.0.jar（ONYXBITS下載）