如何破解電子書的 DRM 版權保護？如果你有購買 E-INK 設備像是：Kindle 或是讀默等，這就會顯得相當重要，今天分享的這款限時免費工具 Ultimate eBook Converter 可以說是地表最強電子書轉檔工具，原價超過台幣 1800 元，可以讓你輕鬆在 Kindle 輕鬆看 Google Play 電子書，或是輕鬆把 Kobo 書籍放在 Kindle 上面觀看，限時免費時間不長，有電子書的使用者們先下載下來就對啦！

限時免費活動頁面：https://www.giveawayoftheday.com/ultimate-ebook-converter-3-0-11/

△ 進入頁面後，點擊右下方的「Download Now」

△ 點擊 Share & Download 來取得序號，事實上不需要真的分享到臉書就可以取得，跳書分享視窗後關閉就可以下載囉，下載之後壓縮檔裡面的 Readme 文件中就會有軟體註冊帳號與序號，也可以到文末直接下載免安裝檔 ( 內含序號 )。

△ 接著到官網下載 Ultimate eBook Converter 並進行安裝，支援 Windows 系統及 Mac 系統，檔案可到文末下載。

△ 下載之後將剛剛的序號與註冊帳號貼上，並按下註冊就可以註冊成功啦。

△ 接著就可以開始使用 Ultimate eBook Converter 囉。

△ 我個人認為最方便的功能是，只要你插上你的電子書設備到電腦，軟體就會自動偵測你的設備裡面所擁有的書籍，這時候只要把這些書籍全部拖移到右邊，就可以輕鬆進行轉檔作業。

目前支援電子書來源包含：Amazon Kindle, Nook, Sony, Kobo, Google Play, Lulu, Smashwords, Fictionwise

△ 接著按下下方的 Convert to EPUB 就可以輸出囉，支援 DRM 版權破解，這樣就可以輕鬆輸入電子書來源啦！有電子書的各位，強烈建議把這個工具收下，真的非常非常方便啊！

支援的輸入格式：KFX, EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, TPZ, Topaz, TXT, and HTML

支援的輸出格式： EPUB, Mobi, AZW3, TXT and PDF

免安裝版：

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