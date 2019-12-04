google play電子書破解

如何破解電子書的 DRM 版權保護？如果你有購買 E-INK 設備像是：Kindle 或是讀默等，這就會顯得相當重要，今天分享的這款限時免費工具 Ultimate eBook Converter 可以說是地表最強電子書轉檔工具，原價超過台幣 1800 元，可以讓你輕鬆在 Kindle 輕鬆看 Google Play 電子書，或是輕鬆把 Kobo 書籍放在 Kindle 上面觀看，限時免費時間不長，有電子書的使用者們先下載下來就對啦！

限時免費活動頁面：https://www.giveawayoftheday.com/ultimate-ebook-converter-3-0-11/

電子書轉檔工具

△ 進入頁面後，點擊右下方的「Download Now」

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Ultimate eBook Converter

△ 點擊 Share & Download 來取得序號，事實上不需要真的分享到臉書就可以取得，跳書分享視窗後關閉就可以下載囉，下載之後壓縮檔裡面的 Readme 文件中就會有軟體註冊帳號與序號，也可以到文末直接下載免安裝檔 ( 內含序號 )。

kobo電子書破解

△ 接著到官網下載 Ultimate eBook Converter 並進行安裝，支援 Windows 系統及 Mac 系統，檔案可到文末下載。

Kindle 上買的書怎麼導出來

△ 下載之後將剛剛的序號與註冊帳號貼上，並按下註冊就可以註冊成功啦。

破解Kindle電子書DRM

△ 接著就可以開始使用 Ultimate eBook Converter 囉。

破解PDF的DRM

△ 我個人認為最方便的功能是，只要你插上你的電子書設備到電腦，軟體就會自動偵測你的設備裡面所擁有的書籍，這時候只要把這些書籍全部拖移到右邊，就可以輕鬆進行轉檔作業。

目前支援電子書來源包含：Amazon Kindle, Nook, Sony, Kobo, Google Play, Lulu, Smashwords, Fictionwise

Ultimate eBook Converter

△ 接著按下下方的 Convert to EPUB 就可以輸出囉，支援 DRM 版權破解，這樣就可以輕鬆輸入電子書來源啦！有電子書的各位，強烈建議把這個工具收下，真的非常非常方便啊！

支援的輸入格式：KFX, EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, TPZ, Topaz, TXT, and HTML
支援的輸出格式： EPUB, Mobi, AZW3, TXT and PDF

免安裝版：
Epubor Ultimate 3.0.11.7z（GOOGLE下載）
Epubor Ultimate 3.0.11.7z（1DRV下載）
Epubor Ultimate 3.0.11.7z（MEDIAFIRE下載）
Epubor Ultimate 3.0.11.7z（RAPIDGATOR下載）
Epubor Ultimate 3.0.11.7z（本站下載）
檔案大小：26.39 MB

Mac 版本：
Epubor Ultimate 3.0.11 Mac.zip（GOOGLE下載）
Epubor Ultimate 3.0.11 Mac.zip（1DRV下載）
Epubor Ultimate 3.0.11 Mac.zip（MEDIAFIRE下載）
Epubor Ultimate 3.0.11 Mac.zip（RAPIDGATOR下載）
Epubor Ultimate 3.0.11 Mac.zip（本站下載）
檔案大小：45.76 MB

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