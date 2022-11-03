Netflix 最近一直放出要「處理共享帳號」的消息，像是之前有測試不在同一個位置需要透過 Email 驗證，後來太多真的是「家人」的使用者抗議後就不了了之，最近又傳出 Netflix 要針對共享帳戶額外收費的傳聞。不管最後 Netflix 要用什麼方法，都表示 Netflix 官方積極處理共享帳號的問題，如果有一天要分家搬出帳號，Netflix 推薦片單、觀看記錄如何轉移出去？本片小編就帶大家來看一次 Netflix 如何搬家吧！

Netflix 如何轉移使用者 (搬家到新帳號)

前往 Netflix 帳戶頁面，點擊右上方使用者選單，找到「轉移使用者」按鈕，必須在電腦、手機或平板電腦上的瀏覽器中完成轉移使用者。（使用者若受 PIN 碼保護，必須先將 PIN 碼移除才能轉移該使用者。）

點擊下一步

最後輸入你的新 Netflix 帳號的電子郵件地址和密碼，按下下一步就可以依序完成啦！使用者轉移完畢後，就可以開始使用新的 Netflix 帳號。

為什麼沒有出現「轉移使用者」選項？

可能是你沒有開啟該功能，可以登入 Netflix 帳號後，在後台開起。前往帳號頁面，在 「設定」中選取「開啟轉移使用者」，選取「允取」之後，Netflix 會傳送確認電子郵件給我們，Email 主旨為：【帳戶更新：即將推出「轉移使用者」功能】，點擊 Email 中的「立即啟用」按鈕即可啟用轉移功能。

轉移後有哪些資料可以搬過去？

轉移資料後，下方資訊會搬家到新 Netflix 帳號中，且不會將原始帳戶移除，整個轉移動作就跟複製貼上一樣。

推薦片單

觀影記錄（包含評分）

「我的片單」中的影片

儲存的遊戲和遊戲暱稱（注意：儲存的遊戲和遊戲暱稱會從原來的使用者中移除）

設定（語言和字幕設定、自動播放設定、年齡分級觀看限制）

其他項目（使用者名稱 / 圖示、參與測試選項）

付款資料會轉移過去嗎？

轉移使用者時，付款資訊不會轉移至新帳戶，付款方式必須由執行轉移的人手動新增。

傳送門：Netflix 帳號轉移後台