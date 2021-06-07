Anime2Sketch 免費線上圖片轉鉛筆素描工具，讓你一秒變成素描大師！

想練習素描，卻找不到可將圖片轉為鉛筆素描的工具嗎？那麼這款 Anime2Sketch 線上圖片轉鉛筆素描工具你肯定會喜歡！Anime2Sketch 是一個可將圖片轉素描的免費線上工具，只要將圖片從桌面上拖曳到網站中，按下「SUBMIT」就能將圖片自動轉為鉛筆素描，且無須註冊就可使用，下載的圖片也沒有浮水印，不僅讓你輕鬆獲得鉛筆素描圖，也能將圖片列印出來在家練習素描技能喔！更多有趣的素描工具，可參考這篇：Image to Sketch AI 線上照片轉素描工具！

Anime2Sketch 使用說明

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進到 Anime2Sketch 網站後，變可直接將圖片從豬面拖曳到網站中的虛線框內。

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接著點選下方的「SUBMIT」按鈕，網站就會自動將你上傳的圖片轉成鉛筆素描圖。

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若你覺得原圖需要修改的話，可點選原圖上方的「EDIT」就會進到圖片編輯器中，左邊會有裁切、翻轉、旋轉、畫筆、濾鏡以及輸入文字功能讓你使用，好了之後變可點選上方的「SAVE」存檔。

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Anime2Sketch 連人像都畫得出來，真的當厲害。

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那麼風景照一樣可以嗎？當然可以！不僅跟原圖相似度極高，處理的還相當的細緻，真的很厲害。

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確定轉換後的鉛筆素描圖是你要的，變可直接在圖片上按下滑鼠右鍵，點選「另存圖片」將圖片下載到電腦中，看你是要當作素材或是拿來練習素描都可以喔！有興趣的朋友趕緊點擊下方的連結體驗看看看吧！

Anime2Sketch：https://gradio.app/g/AK391/Anime2Sketch

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