eMask 口罩預購系統

政府推出的口罩實名制 2.0 於今日 ( 3/12 ) 正式實施，eMask 口罩預購系統正式上線，相較於用手機健保快易通 App 預購還要順暢許多，沒有塞車的情形，小編將自己預購口罩的流程記錄下來，實際操作一次提供大家參考，若你也是無法外出的上班族，利用午休時間透過 eMask 一分鐘內就可以完成預購囉！比起去藥局排隊輕鬆多啦。手機 App 購買教學請看這邊：健保快易通 App 註冊教學，線上買口罩必備

線上買口罩網頁

首先進入 eMask 口罩預購系統首頁 ( 文章末幫大家準備好連結囉 )，點擊身分認證的方式，可透過健保卡與自然人憑證，這裡小編就用自然人憑證的方法。當然除了證件以外，你還需要一台讀卡機，才能夠完成身分驗證。

eMask 口罩預購系統

點擊「自然人憑證後」按下系統檢查完畢，前往身分驗證頁面，此時輸入自己的身分證字號 + 自然人憑證 pin 碼。可惜小編金魚腦，竟然忘記自己的自然人憑證密碼，不過沒關係幸好能夠線上修改 pin 碼，詳細方法請見：

自然人憑證過期

文章：自然人憑證忘記密碼怎麼辦？不用跑戶政事務所，線上就能重新設定！

線上買口罩網頁

成功登入後，就可以按下「預購登錄」囉。

eMask 口罩預購系統

接著輸入身分證字號、姓名、手機號碼、Email、領貨超商門市，下方按下確認送出就完成預購啦。

口罩實名制2

預購成功後，竟然不代表一定會買到口罩 XD 若供不應求就用抽籤的方式，靜待 3/19 簡訊通知抽籤結果及付款資訊吧！

傳送門：eMask 口罩預購系統

eMask 口罩預購系統正式上線，比手機 App 更順暢，手把手完成預購教學 相關文章

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