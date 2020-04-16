擔心買不到兒童口罩嗎？4/15 起第五輪線上預購系統，開放「兒童口罩」線上購買，不過可不能用爸爸媽媽自己的健保卡來買，必須先拿出小朋友的健保卡進行註冊，才能進行購買，小編這裡將所有過程分為 4 個步驟，看完後大家就可以快速完成兒童口罩預購啦，趕快跟著一起做吧！你也可以參考：健保快易通 App 註冊教學，線上買口罩必備

需要準備什麼？

讀卡機

小朋友健保卡

戶口名簿

電腦

步驟一：線上註冊健保卡

首次註冊請到「衛福部健保署健保卡網路註冊」頁面，點擊「首次登入請先申請」。

將準備好的讀卡機、健保卡插入，讀卡後輸入戶口名簿戶號、戶籍地址按下下一步。

接著幫小朋友設定密碼、Email，這裡請大家一定要把帳密資訊記起來，待會購買口罩就是用這組密碼。輸入完畢後按下確認申請即可。

完成 Email 認證按下確定就完成囉。

步驟二：進入 eMask 預購系統

完成健保卡註冊後，進入 eMask 口罩預購系統，用「健保卡+註冊密碼」來驗證身分。

插入讀卡機+健保卡，進行系統環境檢查，確認最右方狀態都是通過狀態，點擊下方前往身分驗證頁面。讀卡成功後，輸入身分證字號 + 剛剛註冊健保卡時所輸入的密碼。

步驟三：進行兒童口罩預購

登入成功後，就可以進行預購囉。

然後輸入身分證字號、姓名、手機號碼、Email、取貨門市等，最重要的是口罩類型這邊，點選「兒童(小童)」。

步驟四：完成預購

看到預購成功提示後，就代表完成預購，根據說明當兒童口罩供不應求時，還是會進行抽籤。記得 4/18 若有預購到口罩，要記得進行繳費`

這樣就完成口罩預購啦！過程大約 10 分鐘即可完成，大家趕快幫小朋友買口罩吧~

連結：

eMask 口罩預購系統

衛福部健保署健保卡網路註冊