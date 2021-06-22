經年累月的在網路上瀏覽，想必累積了不少書籤吧？這麼多的書籤裡面，有多少網站已經掛掉了呢？要一個一個打開確認真要花不少時間。AM-DeadLink 是一套可以幫你確認書籤是否有效的軟體，用短短兩分鐘就可以掃描上百個站台，幫你檢查這書籤到底有沒有用！

書籤可以讓你省下記憶及輸入網址的麻煩，只要輕輕一點就可以開啟你要的網頁。可是你電腦裡的書籤不知道網路彼端網站的死活，放的時間一長，很有可能就成了一堆死連結。

AM-DeadLink 可以替你的書籤來個總體檢，檢查書籤是否有效。它支援FireFox、Netscape、IE 及Opera四種常見的瀏覽器，操作十分簡便，只要開啟程式之後，選取要檢查的瀏覽器種類，然後執行檢查，在極短的時間內他就會給你完整的回傳報告。如果你的書籤很久沒有檢查過的話，你可以在報告裡看到各式各樣的錯誤訊息如：500 錯誤、404 找不到檔案、401 認證失敗..等等。基於回傳的資料不同，就可以對這些失去功用的書籤做不同的處置。除此之外，它還可以搜尋重複的書籤，讓你雜亂無章的書籤檔稍稍清潔一點。


 
AM-DeadLink 也可以設定代理伺服器，以配合你平常的瀏覽習慣，在對書籤做處置之前，還可以先內部預覽掛掉的網頁畫面，或是對書籤做備份，多一分保障。

AM-DeadLink 提供了多國語言介面，在第一次啟動時軟體會詢問要使用的語言介面，選擇「taiwan」即可切換成繁體中文。

你的書籤檔是否很久沒整理了呢？從下載到檢查完畢只要不到 5 分鐘的時間，快下載 AM-DeadLink 來做做書籤總體檢吧！

http://www.aignes.com/deadlink.htm

免安裝版：
AM-DeadLink 5.0.7z（GOOGLE下載）
AM-DeadLink 5.0.7z（1DRV下載）
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清除「我的最愛」無效連結 @ 人生不就是如此！ :: 痞客邦 ::
有了這個軟體你就不用擔心了，也不用這麼麻煩了，由他來幫你測試你瀏覽器內我的最愛的連結是否都已失效了，檢查完後 會將該網站最新狀況告訴你並標示清楚該聯結是否ok還是失效了；有了它來管理你龐大的書籤是最能達到事半功倍的 ...
2008
AM-DeadLink 是一套可以幫你確認瀏覽器中連結是否 有效的軟體，當某個連結實際已經不存在，你可以直接從瀏覽器中將其刪除 ... STEP3 ： 進入之後，軟體會自動搜尋你電腦裡的我的最愛，按一下綠色的打勾按鈕（ 檢查我的最愛 ...
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首頁 &gt; 好用軟體 &gt; 【下載】:AM-DeadLink 4.4我的最愛自動檢查器（圖文教學）！ 【下載】: ... 現在有了AM-DeadLink這一款軟體是非常方便的，我們在整理書籤（我的最愛）時，自動幫我們檢查連結是否失效，自動的幫我們歸類有效的網址。
AM-DeadLink 可檢查檔案或瀏覽器內｢我的最愛｣、｢書籤｣裡的連結是否失效或重複(繁體中文版)
1.安裝完成後，第一次開啟 AM-DeadLink 會先選擇要使用的語言，若要使用繁體中文可選擇 chinese_big5。 2.選擇完語言後，接下來就會進入主介面，選擇要檢查的瀏覽器或檔案類型。 3.載入連結後，點擊[檢查我的最愛]
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