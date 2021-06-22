經年累月的在網路上瀏覽，想必累積了不少書籤吧？這麼多的書籤裡面，有多少網站已經掛掉了呢？要一個一個打開確認真要花不少時間。AM-DeadLink 是一套可以幫你確認書籤是否有效的軟體，用短短兩分鐘就可以掃描上百個站台，幫你檢查這書籤到底有沒有用！

書籤可以讓你省下記憶及輸入網址的麻煩，只要輕輕一點就可以開啟你要的網頁。可是你電腦裡的書籤不知道網路彼端網站的死活，放的時間一長，很有可能就成了一堆死連結。

AM-DeadLink 可以替你的書籤來個總體檢，檢查書籤是否有效。它支援FireFox、Netscape、IE 及Opera四種常見的瀏覽器，操作十分簡便，只要開啟程式之後，選取要檢查的瀏覽器種類，然後執行檢查，在極短的時間內他就會給你完整的回傳報告。如果你的書籤很久沒有檢查過的話，你可以在報告裡看到各式各樣的錯誤訊息如：500 錯誤、404 找不到檔案、401 認證失敗..等等。基於回傳的資料不同，就可以對這些失去功用的書籤做不同的處置。除此之外，它還可以搜尋重複的書籤，讓你雜亂無章的書籤檔稍稍清潔一點。





AM-DeadLink 也可以設定代理伺服器，以配合你平常的瀏覽習慣，在對書籤做處置之前，還可以先內部預覽掛掉的網頁畫面，或是對書籤做備份，多一分保障。

AM-DeadLink 提供了多國語言介面，在第一次啟動時軟體會詢問要使用的語言介面，選擇「taiwan」即可切換成繁體中文。

你的書籤檔是否很久沒整理了呢？從下載到檢查完畢只要不到 5 分鐘的時間，快下載 AM-DeadLink 來做做書籤總體檢吧！

http://www.aignes.com/deadlink.htm

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