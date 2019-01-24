你有想過自己過世後，將怎麼處理 Facebook、Instagram 或是 Google 帳號嗎？或許談論這個話題是不少人的禁忌，但不得不面對的事實是，我們平時打卡、上傳的照片、發表的言論等，在網路上所留下的足跡，通通都是是我們自己的「數位資產」，既然是資產，在我們過世後，就順理成章成為遺產，既然是遺產，我們就有權力，甚至有責任來好好的處理它，今天為大家整理了台灣人最常用的 FB、Instagram 及 Google，一起來認識怎麼處理我們的數位遺產吧！
Facebook 紀念帳號代理人
△ 大家常用的臉書是以「紀念帳號代理人」的方式來處理，代理人將在我們過世後替我們管理帳號。他可以在我們的動態時報將貼文置頂、回應新的交友邀請、更換大頭貼照等，但是代理人無法以我們的身分發表貼文或查看訊息，因此隱私的部分，大家可以不必擔心。
△ 到「設定」＞「一般」＞「管理帳號」，指定一位朋友作為紀念帳號代理人，這一位代理人我認為可以不必是父母或是另一伴，父母為什麼不適合我想大家應該都了解，至於為什麼不要設定另一伴呢？可能大部分時間都相處再一起，如果遭遇什麼不測，可能兩個人都會一起承受，而這樣就失去了帳號代理人的意義啦！所以我認為最適合的就是好友吧，一個有能力可以聯絡親人，或是對你有一定程度熟悉的朋友會是最適合的。
Facebook 紀念帳號代理人設定頁面：這邊請
△ 選定好友之後，可以自行設定權限，可以選擇是否要讓它下載 Facebook 上的資料備份，如果你不打算設定紀念帳號的話，也可以選擇停用帳號，停用之後有你名字的相片也會從多數分享過的 Facebook 內容中移除。
Instagram 已故帳號處理方式
雖然 Facebook 將 Instagram 收購，但對於已故帳號的處理方式卻有些不同，Imstagram 無法事先設定代理人，而是透過回報的方式設為紀念帳號，親人、朋友只需要向 Instagram 回報已故帳號，回報時需要提供死亡證明等資訊，官方就會將該帳號設定為紀念帳號，紀念帳號與一般帳號的外觀完全相同，只差在不會出現在探索頁籤裡面，其它分享過的貼文、讚數、追蹤者都會永久保留，沒有人可以更動或變更。但若你是直系親屬，可以要求官方移除帳號，當然會需要提供直系親屬證明文件。
Google 閒置帳號處理
Google 也是幾乎人人都有使用的服務，Google 則是以閒置帳號來處理，可以事先提供信任聯絡人，如果 Google 偵測到帳戶已經閒置超過指定時間，就會寄送通知給信任聯絡人。
△ 信任的聯絡人設定完成後，Google 不會立即發送通知，而是帳號沒有動靜超過一段時間後，Google 就會將我們事先寫好的 Email 發送給聯絡人，而且我們自己可以決定要分享什麼資料給這位信任的聯絡人，甚至還可以下載個人資料！大家可以找個天時地利人和的時間，設定好自己的代理人及信人聯絡人，畢竟天有不測風雲、世事無常，有所準備總比沒準備好，你說是吧？
Google 閒置帳戶管理：https://myaccount.google.com/inactive