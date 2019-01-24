三星推出全球首款 0 極限全螢幕手機 Samsung Galaxy A8s，Galaxy A8s 搭載高通 S710 八核心處理器、6GB+128GB 儲存空間，6.4 吋 FHD＋19.5:9 螢幕，屏占比高達 91.56%、後置三鏡頭：2400 萬畫素主鏡頭（F1.7）＋1000 萬畫素望遠鏡頭（F2.4）＋500 萬畫素景深鏡頭（F2.2），支援 20 種場景智慧辨識，前鏡頭的部分也高達 2400 萬畫素，支援景深預覽功能、專業打光效果、智慧美顏、AR 虛擬人偶等，機身重量只有 173g，厚度 7.4mm，顏色有兩種，分別為漸層黑及漸層藍，售價 14,900 元，將於 2/1 日起正式上市。
0 極限高屏佔比全螢幕
△ Galaxy 搭載 6.4 吋 19.5:9 超大全螢幕，以「鑽孔」式的設計，來解決瀏海的問題，讓螢幕的屏佔比高達 91.56%，此外 A8s 也主打輕薄的時尚外型，機身厚度只有 7.4mm，重量只有 173 克，搭配漸層玻璃背蓋，加上鑽石切割工藝，讓 A8s 具有圓潤的邊框，卻不會有稜角帶來的割手感。
全機身 3+1 鏡頭，前後 2400 萬畫素
△ Galaxy A8s 雖然輕薄，但是拍照能力並沒有隨著重量一起減輕，先說前置鏡頭，搭載 2400 萬畫素鏡頭（F2.0 大光圈），搭配內建專業打光及智慧美顏功能，昏暗場景自拍不 NG，打造零 P 圖的美美照片一點都不費力。接著來到後置三鏡頭，分別為：2400 萬畫素主鏡頭（F1.7）＋1000 萬畫素望遠鏡頭（F2.4）＋500 萬畫素景深鏡頭（F2.2），景深鏡頭讓 Galaxy A8s 具有即時景深預覽、調整背景虛化。使外 2 倍光學變焦鏡頭讓使用者在遠處拍照，也能保有照片細節。
便利應用功能
△ Galaxy A8s 同樣具備三星獨有的安全資料夾及雙重帳號，使用者享有高規格隱私，在解鎖功能上，A8s 支援臉部及指紋解鎖，此外也搭載 Bixby 語音助理、NFC、4G+4G 雙卡雙待等。
上市資訊及好禮資訊
Gaxlaxy A8s 搭載高通 710 八核心處理器、6GB+128GB 儲存空間、前後 1+3 鏡頭配置（前後 2400 萬畫素）， 將於 2/1 日起，於全台各大通路上市，售價新台幣 14,990 元，於 2/28 日前購買，送限定限量好禮「10,000mAh 快充行動電源」。
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