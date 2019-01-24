Samsung Galaxy A8s 搭載前後 2400 萬鏡頭，售價 14,900 元 2/1 正式上市

2019-01-24 12:20:50 9M87
Samsung Galaxy A8s

三星推出全球首款 0 極限全螢幕手機 Samsung Galaxy A8s，Galaxy A8s 搭載高通 S710 八核心處理器、6GB+128GB 儲存空間，6.4 吋 FHD＋19.5:9 螢幕，屏占比高達 91.56%、後置三鏡頭：2400 萬畫素主鏡頭（F1.7）＋1000 萬畫素望遠鏡頭（F2.4）＋500 萬畫素景深鏡頭（F2.2），支援 20 種場景智慧辨識，前鏡頭的部分也高達 2400 萬畫素，支援景深預覽功能、專業打光效果、智慧美顏、AR 虛擬人偶等，機身重量只有 173g，厚度 7.4mm，顏色有兩種，分別為漸層黑及漸層藍，售價 14,900 元，將於 2/1 日起正式上市。


0 極限高屏佔比全螢幕
Samsung Galaxy A8s

Galaxy A8s 預購禮

△ Galaxy 搭載 6.4 吋 19.5:9 超大全螢幕，以「鑽孔」式的設計，來解決瀏海的問題，讓螢幕的屏佔比高達 91.56%，此外 A8s 也主打輕薄的時尚外型，機身厚度只有 7.4mm，重量只有 173 克，搭配漸層玻璃背蓋，加上鑽石切割工藝，讓 A8s 具有圓潤的邊框，卻不會有稜角帶來的割手感。

全機身 3+1 鏡頭，前後 2400 萬畫素

Samsung Galaxy A8s

△ Galaxy A8s 雖然輕薄，但是拍照能力並沒有隨著重量一起減輕，先說前置鏡頭，搭載 2400 萬畫素鏡頭（F2.0 大光圈），搭配內建專業打光及智慧美顏功能，昏暗場景自拍不 NG，打造零 P 圖的美美照片一點都不費力。接著來到後置三鏡頭，分別為：2400 萬畫素主鏡頭（F1.7）＋1000 萬畫素望遠鏡頭（F2.4）＋500 萬畫素景深鏡頭（F2.2），景深鏡頭讓 Galaxy A8s 具有即時景深預覽、調整背景虛化。使外 2 倍光學變焦鏡頭讓使用者在遠處拍照，也能保有照片細節。

便利應用功能

Galaxy A8s 上市時間

△ Galaxy A8s 同樣具備三星獨有的安全資料夾及雙重帳號，使用者享有高規格隱私，在解鎖功能上，A8s 支援臉部及指紋解鎖，此外也搭載 Bixby 語音助理、NFC、4G+4G 雙卡雙待等。

上市資訊及好禮資訊

Gaxlaxy A8s 搭載高通 710 八核心處理器、6GB+128GB 儲存空間、前後 1+3 鏡頭配置（前後 2400 萬畫素）， 將於 2/1 日起，於全台各大通路上市，售價新台幣 14,990 元，於 2/28 日前購買，送限定限量好禮「10,000mAh 快充行動電源」。

https://www.samsung.com/tw/

Samsung Galaxy A8s 搭載前後 2400 萬鏡頭，售價 14,900 元 2/1 正式上市 相關文章

訪客留言

Samsung Galaxy A8s 搭載前後 2400 萬鏡頭，售價 14,900 元 2/1 正式上市 參考資料

[價格]超薄5.7吋+旗艦規格 三星GALAXY A8售14900元- SOGI手機王
SAMSUNG GALAXY A8 共有「知性白」、「潮流金」兩種顏色款式，單機售價 14,900 元，產品預計 8 月初於遠傳電信門市獨家首賣。搭配遠傳全新 4G 絕配費率，月付 1,399 元，手機 0 元帶回家。 ...
三星 O 極限全螢幕手機 Galaxy A8s 發表，售價 1.5 萬元有找 – TNN 滔新聞
Samsung Galaxy A8s 將推出漸層黑、漸層藍兩種配色，建議售價為新台幣 14,990 元，預計 2 月 1 日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大及各大經銷通路上市；2 月 28 日以前購買，可獲得建議售價新台幣 990 元的雙向閃電快充行動電源 10 ...
Infinity-O將最先應用在A8s，Galaxy S10開孔更細2-3mm - 每日頭條
確認SamsungGalaxyA8s上裝備Infinity-O螢幕。 ... 價位挑選幾款優質手機。3K級別——Gigaset ME 參考價格3488元外觀上，Gigaset ME採用2.
Samsung 首款 Infiniy - O 屏幕手機，Galaxy A8s 叫價約3,400港元！ - MobileMagazine 專業手機評測
MobileMagazine » 最新消息 » 手機資訊 » 新料速報 » Samsung 首款 Infiniy – O 屏幕手機，Galaxy A8s 叫價約3,400港元！ Samsung 於12月10日時在北京發表全球首款採用 Infiniy – O屏幕手機 Galaxy A8s，不過於發佈當日，官方並未有公報該機的售價詳情。
Samsung Galaxy A8s 價格、評價、規格 | ePrice 比價王
中階定位的三星 Galaxy A8s是全球首款螢幕開孔手機，搶在 Galaxy S10 系列新旗艦之前搭載了最新的 Infinity O 全螢幕技術，在實現高螢幕佔比的同時卻沒有 M 字造型或水滴型的瀏海，取而代之的是在螢幕左上方有一個前鏡頭開孔。 ...
Galaxy Note 4螢幕確定：5.7英寸2K屏- 每日頭條
在以往一段時間裡，手機領域存在一種兩極分化的局面，一端體現為高性能和高售價，反之另一端配置與售價 ... 需要，通常售價僅為千元左右，我們稱其為「千元機」，在過去的2015年 .... 確認SamsungGalaxyA8s上裝備Infinity-O螢幕。
三星Galaxy A8+2018上手，6寸巨屏新機，國內暫未開售- 每日頭條
三星Galaxy A8+2018上手，6寸巨屏新機，國內暫未開售 .... SamsungGalaxyA8s將於12月10日正式登場，並正式以SM-G8870型號取得中國工信部的認證。 ... 三星2018新產品Galaxy A5/A7爆料：全屏屏+特殊設計，價格還不貴.
全球首款螢幕發聲手機曝光，外觀大讚！ - 每日頭條
6 天前 - 索尼XperiaXZ4售價索尼手機就像特立獨行的小姑娘一樣，堅持著自己的設計，不走 ... 獨創出了Infinity-O螢幕，已有消息確認SamsungGalaxyA8s上&nbsp;...
[科技]我是數碼控:【SamsungGalaxy A8s入網證件照曝光：後置豎排三攝+ ...
... 屏】【TechWeb】12月8日，SamsungGalaxyA8s距離正式推出還有2天， ... 看看它10年的價格變化. ... 實拍億航184載人無人機：「空中特斯拉」售價.
三星Galaxy A8s全螢幕雙色登台 建議售價14,990元 | ETtoday3C家電 | ETtoday新聞雲
46 分鐘前 · 全球首款全螢幕「打洞」手機三星Galaxy A8s將於2月1日在台上市，屆時消費者將有漸層黑與漸層藍雙色可選購，單機建議售價為14,990元；三星指出，Galaxy A8s於2月1日起，將在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大，以及各大經銷通路 ...