動滋券 500 元於 7/29 起陸續公告 400 萬名中獎名單，中獎後可以購買什麼？有什麼店家可以購買是大家最想知道的，雖然政府表示可以用來買課程、看賽事、添裝備，不過我想最實用的還是「添裝備」，因此本篇幫大家整理出動滋券可使用商家地圖，以及大家最好奇的「迪卡儂」究竟是否能夠使用動滋券？買什麼最划算？提供有中獎這 500 元動滋券的朋友作為參考。你也可以參考：動滋券線上及實體店家、使用期限資訊

動滋券支援商家怎麼查？

官方所推出的動滋網，即可查詢動滋券合作業者，不過有時候人流太大，會造成網頁癱瘓，且查詢不易。

除了買運動用品外，也有動滋券底用品項可以查詢，可以拿去按摩、芳療、水療等。

動滋券迪卡儂可以用嗎？

迪卡儂是許多網友一致推薦的商家，除了品項多之外，CP 值也相當高，從打籃球到登山用品等各種運動裝備通通都有，且全台各縣市迪卡儂皆可使用，500 元的動滋券絕對能夠滿足各種運動的「添裝備」需求。

SKECHERS、ABC Mart、墊腳石及特力屋也能用！？

如果你覺得迪卡儂的鞋子沒辦法滿足你，你也可以到 SKECHERS ( 思克威爾 )、ABC Mart ( 艾比斯馬特 ) 選購更多款式運動鞋，不過上面這些都還算合理範圍。

沒想到動滋券竟連特力屋、墊腳石也都能夠使用，動滋券的使用範圍真的比起想像中的廣泛啊。只不過並不是每個品牌都是全台支援就是了，建議大家出發血拚前，可以先到官方提供的合作業者查詢。

動滋券全台商家地圖

傳送門：動滋券合作業者查詢