excel if大於小於

用 Excel 進行成績計算的時候，該如何讓 Excel 自己判斷欄位中的數字是否符合某種條件呢？一般這樣的情形會用 IF 函數來判斷，不過 IF 函數僅適用於 2 種判斷條件，若有第三種條件的話，就必須用巢狀的方式，不過對於初學者來說，巢狀 IF 函數會有些複雜，因此今天小編要來與大家分享的是相對容易的 Excel TEXT 函數，適用於 2 種、3 種條件判斷，尤其是在三種條件判斷下，能夠用非常簡單的敘述讓 Excel 做出判斷。關於 Excel 教學，你也可以參考：史上最簡單 Excel 懶人資料比對法，字串數值都能用免輸入任何公式

Excel多條件篩選

判斷條件式實際上有哪些應用範例呢？像是老師在打學期成績時、主管打考績等需要判斷某種條件時使用，就可以利用 TEXT 函數進行判斷。

excel if大於小於

那麼我們就直接進入公式囉，這邊先將上圖中的公式提供給大家 TEXT(B2,"[>60]是;[<60]否")。公式中 B2 請自行更換為對應的條件欄位，用白話說一下這個公式就是，若 B2 大於 60 則顯示「是」，若小於則顯示「否」。

Excel IF 多條件

完成後按下 Enter 就可以看到分數是否及格就能夠自己判斷完成囉，不過眼尖的你肯定有發現，有一欄怎麼顯示錯誤？這是因為分數剛好為 60，還記得我們剛剛的公式是若大於 60 則...，若小於 60 則... 嗎？而這欄剛好是 60，並不在範圍中，因此顯示為錯誤。

Excel同時符合兩個條件

此時我們只需要在剛剛的公式 TEXT(B2,"[>60]是;[<60]否") 中，改為 TEXT(B2,"[>60]是;[<60]否";是) 即可。

最後加入了 「; 是」，讓 TEXT 這個函數完整了，公式整體的意思是若 A 則 B，都不是的話就 C。 套入我們的案例中就是若大於 60 分就顯示是，小於 60 分就顯示否，都不是的話就顯示是。

Excel 條件判斷 TEXT

這樣就能夠輕鬆完成 3 種條件的判斷了，比起 IF 函數的巢狀方式還更簡單一些，各位若沒有時間學的話，下方是 Excel 範例，可直接下載套用自己的條件，並微調公式就可以馬上使用，不需要自己手動慢慢 Key 囉。

範本下載：Excel 條件判斷 TEXT 範本.xlsx（GOOGLE下載）

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