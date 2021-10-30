本周 EPIC Games 為了響應萬聖節，再次推出好評恐怖遊戲《DARQ: Complete Edition》！從即日起至 2021 年 11 月 04 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取要價 NT$289 的《DARQ: Complete Edition》恐怖解謎遊戲，讓你幫助可憐的男主角 Lloyd 從夢魘中，學習著如何藉由扭曲物理定律以及操縱夢境世界的流體質地，在充滿處處是敵人的惡夢中生存下來！喜歡玩恐怖遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《DARQ: Complete Edition》遊戲介紹

《DARQ》是在講述一名男孩 Lloyd 的故事，他意識到自己處於夢境之中，不幸的是，Lloyd 的夢境迅速轉變為夢魘，而無論他如何努力醒來，都以失敗告終，在探索其潛意識暗角的同時，Lloyd 也學習著如何藉由扭曲物理定律以及操縱夢境世界的流體質地，在惡夢中生存下來。

在遊戲中，玩家除了要對抗重力外，也必須在周遭有敵人時隱形，因為 Lloyd 所面對的生物比他更為強大且行動更加快速，若正面對決，他毫無勝算，他只能仰賴謹慎盤算，免於被敵人偵測到他的存在。

玩家們必須謹慎操控 Lloyd 的身體來突破夢魘，包括能在牆面或天花板上行走、移動事物、旋轉房間、收集及使用物品，最重要的是請記得避開敵人，最後還請各位聰明的玩家幫助 Lloyd 脫離可怕的夢魘吧！

遊戲領取步驟

《DARQ: Complete Edition》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/darq-complete-edition





首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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