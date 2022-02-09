螢幕截圖不就是按下 Print 那麼簡單！那為什麼還有那麼多專門的工具？因為好用的工具必有推薦之處，這次限時免費的 iScreenKit 具備常用的螢幕截圖功能之外，也具備有螢幕錄影功能，而且面對有捲軸的視窗或是網頁，也有長截圖的功能，而且還內建實用的後製實用的編輯功能，還包含包含箭頭、文字、螢光筆、擦除、模糊、馬賽克、局部放大、畫筆、直線、方框、圓框與步驟圖示，若你的工作也有類似截圖後簡易編輯的作業，那麼這款工具或許會很不錯，推薦大家收藏起來使用看看囉！

△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 Receive full version key 來取得活動序號。

△ 之後去信箱收信，應該就可以取得這次的活動序號，每個人的信箱會搭上不同的序號，這次活動序號大家就自己去取得囉！！！iScreenKit 免安裝版在文末替大家打包好了，可以直接在文末下載。

△ 開啟 iScreenKit 軟體之後，點選 Activate License 來啟用軟體。

△ 將剛剛使用的信箱與取得的序號輸入，點選 Activate 啟用。

△ 看到以上畫面代表順利啟用成功囉！

△ iScreenKit 主要有三大功能，包含有螢幕截圖、螢幕錄影與長截圖功能。

△ 簡易的截圖在框選範圍之後，下方有簡易的後製工具，可以加入方框、圓框、線條、筆畫、箭頭、螢光筆與文字，不過在這裡的操作是無法更動的，繪製上去的內容都無法移動或是編輯，所以不建議在這個步驟操作，其實截圖後還是有工具可以後製，可以看下一個步驟。

△ 如果要簡易的後製，請在截圖後的步驟執行，包含有箭頭、文字、螢光筆、擦除、模糊、馬賽克、局部放大、畫筆、直線、方框、圓框與步驟圖示，在這裡的項目都可以移動或是編輯，像是簡易的繪圖工具那樣，完成之後存檔即可。

△ 螢幕錄影功能可以設定要使用系統的聲音或是麥克風，也可以加入 WebCam 的影像等等，這個就交給大家實際去體驗看看囉！

https://www.iscreenkit.com

免安裝版：

iScreenKit 1.3.1.7z（GOOGLE下載）

iScreenKit 1.3.1.7z（1DRV下載）

iScreenKit 1.3.1.7z（RAPIDGATOR下載）

iScreenKit 1.3.1.7z（MEGA下載）

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