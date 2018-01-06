Free WordPress Headers 百種免費首頁圖片下載

2018-01-06 04:45:07 9M87
Free WordPress Headers 適合準備利用 WordPress 自架網站的朋友，沒有學過設計也可以幫自己的網站換上美美的首頁圖片，其實是我最近在尋找 Header 圖片相關素材，正好找到這個免費資源，剛好可以跟大家分享，它的優點是各行各業的分類很詳細，可以一下就找到自己的網站所屬的類別，我一個一個算下來，大約有超過 100 種以上的 Header 素材，圖片的風格很多元，有素的可以自己再加油添醋，也有花到不知道要怎麼再後製的，如果你正好有這個需求，趕快進去挖寶吧！

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Free Wordpress Header 網頁首圖 網站圖示 網頁封面圖
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△ 進入網站後往下滑，映入眼簾的就是分類囉！這邊有一個要注意的就是，分類裡的資訊，照片數不是真的照片數，點進去還有次分類！
運動 棒球 網站首圖 首頁圖片 Header 下載

△ 像上圖是我點進 Sports 分類後，又顯示出來的次分類，這個次分類裡的數字才是真正的照片張數。

吉他 音樂 娛樂 網頁 Header 下載

△ 找到自己喜歡的圖示後，直接點進去。

Free Wordpress Header 網頁首圖 網站圖示 網頁封面圖

△ 右下角有個小小的下載圖示，按下就直接安全下載到電腦裡了～

家 庭院 室內設計 裝潢 居家 Header 下載

△ 圖片網址：https://www.freewordpressheaders.com/home-garden/interiors-headers/

醫療 藥物 醫學 網站 首頁圖片 Header 下載

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食品 飲料 飲品 飲食 網頁圖片素材下載

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