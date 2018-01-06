Chartico 免費長條圖製作工具，報告硬要比別人還好看

2018-01-06 10:32:04 9M87
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Chartico 線上免費製作長條圖，無須安裝軟體就可完成，編輯畫面相當簡單，採用傻瓜式填充法（台灣人從小被訓練到大），同樣只要輸入手邊的數據，再加上標題即可完成，顏色、長條圖數量均可客製化，Chartico 根據輸入的數據自動調整長條圖最佳比例，同時支援三種分享方法，包含：Facebook、Twitter、網址，直接傳送連結也可以跟朋友分享啦，產生的過程超級直覺，一不注意就完成一張美美的長條圖囉！

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△ 點擊 New Chart 開始製作（風格可愛的首頁～）

Chartico 長條圖 標題 副標題 數據比較
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△ 輸入標題、副標、數據和對應項目，長條圖就會自動調整比例。

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△ 單點長條圖塊，左右兩邊的黑色加減符號，可以新增或刪除長條圖。

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△ 上色之後質感就搖身一變，完成後點擊右下方 Done。

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△ 點右鍵就可另存新檔啦

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