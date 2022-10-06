如何讓你的 PPT 或企劃案更加吸引人呢？趕緊試試這款超方便的 Pie Chart Maker 圓餅圖產生器吧！Pie Chart Maker 是一款可以輕鬆幫你製作出各種圓餅圖的免費線上工具，包括有平面圖、3D 立體圖、甜甜圈圖等樣式，操作簡單不複雜，還可讓你自訂圓餅圖的標題、標籤、數值並預覽，確定沒問題後，便可選擇 PNG、JPEG、SVG 三種圖檔進行下載，並讓你使用在任何地方喔！更多不錯的圖表製作工具，可參考這篇：INSTAD.IO 超美的手繪圖表製造機！

Pie Chart Maker 網站使用介紹

進到 Pie Chart Maker 網站後，便可在紅色框框圈起來的主要地方，輸入標題、標籤、數值，其它還有圖例位置、背景顏色、旋轉、餅圖洞等功能可使用。

全都輸入完畢後，便可點擊下方藍色「Generate Graph」按鈕預覽圓餅圖成果。

若想要讓圓餅圖看起來更加立體，直接將上方的「Make 3D」功能開啟即可。

最後一步，我們直接滑到最下方，會有 PNG、JPEG、SVG 三種圖檔格式讓你選擇下載喔！對於想讓自己的 PPT 或企劃案更專業更吸引人的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Pie Chart Maker 製作圓餅圖吧！

Pie Chart Maker：https://piechartmaker.co/