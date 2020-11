Motorola 於 11/10 正式在台發表兩台 5G 手機,首先為超高 CP 的 moto g 5G plus,搭載:4+2 鏡頭、5000mAh 電池容量、S765 5G 處理器、6.7 吋 Full HD+ 90Hz 螢幕、8GB+128GB 儲存空間,售價 13,990 元。另外一款 Motorola razr 5G 搭載:S765 5G 處理器、6.2 吋可折疊 OLED 螢幕、2.7 吋外螢幕、主鏡頭採用 4800 萬 OIS+TOF 感應器、前鏡頭為 2000 萬畫素、8GB+128GB 儲存空間,售價新台幣 49,888 元。兩款手機將於 11/16 正式在台上市。



Razr 5G 商務菁英的品味時尚新選擇

最新版本 Motorola razr 5G 在簡潔俐落的外表下,蘊含強大的精密性與獨創性。 獨特的錐形邊框、後置指紋感應器,與更新的鉸鏈設計,皆是透過消費者的反饋不斷進化,為 razr 愛好者帶來更輕鬆的單手體驗。以雋永而精緻的拋光石墨色、拋光 3D 玻璃與 7000 系列鋁合金,呈現低調卻不容忽視的卓越外觀,突破手機只是商務工具的形象,進一步成為職場菁英顯示品味的時尚配件。

5G 速度配上寬螢幕

Motorola razr 5G 搭載強大的 Snapdragon™765G 處理器,並容納雙 5G 天線實現其高速 5G 性能,適用台灣 5G 主流全頻段(n1 / n3 / n28 / n78)。掀開 Motorola razr 5G 寬廣的 6.2 英寸柔性螢幕,搭配 21:9 觀影的黃金比例,讓追劇兼具視覺、速度的絕佳享受。

超實用多工、真「雙」螢幕 4800 萬畫素主鏡頭

Motorola razr 5G 搭載 Quad Pixel 技術,4800 萬畫素鏡頭以 4 倍的低光源敏感度捕捉清晰生動的照片。飛時測距感應器 (ToF) 中的激光自動對焦技術更能幫助相機快速對焦於拍攝目標。 當手機摺疊時,4800 萬畫素照相系統自動切換至 2.7 吋觸控螢幕成為自拍相機。

獨家蝴蝶軸專利打造全球唯一「無痕摺疊機」

Motorola 獨家蝴蝶軸專利設計,使最新 Motorola razr 5G 螢幕平整無摺痕,完全不影響使用視覺,而為確保螢幕使用壽命和牢固性,Motorola 對動態折疊系統進行了檢測並通過嚴格的翻轉循環,跌落,溫度等壓力測試。

Motorola 發現普通使用者每天約掀開 razr 40 次,而重度使用者則高達 100 次,在開闔循環測試顯示,Motorola razr 5G 能夠承受 200,000 次開闔 ,意味著重度使用者能使用 5 年以上的時間,一般使用者更長達 10 年。 除此之外,客製化的保護塗層可防止刮傷,而手機內部的防水層則可預防雨淋、液體溢出或飛濺等影響。

moto g 5G plus 超高 CP 值 5G 手機

moto g 5G plus以最實惠的價格讓消費者體驗最先進的5G體驗,適用台灣 5G 主流全頻段(n1 / n3 / n28 / n78),可在幾秒鐘內下載電視節目、線上遊戲,與支持無延遲的視訊電話。moto g 5G plus 採用 Snapdragon™765 5G 處理器、大容量 5,000 mAh 電池,滿足長時間高效使用,螢幕採用6.7 吋劇院級 (CinemaVision) Full HD +,90 Hz 的螢幕更新率可確保在桌面管理、圖像,和網頁中平穩移動,並提供更滑順的遊戲體驗,無論您多快的滑動或執行多個 App,moto g 5G plus 都能跟上。

4+2 鏡頭不「攝」限 微距、夜拍、廣角一次擁有

moto g 5G plus 採用 4800 萬畫素後置鏡頭,搭載四合一畫素 (Quad Pixel) 技術與夜拍模式,即使在昏暗的光線下,夜拍模式也能使每張照片清晰可見;moto g 5G plus 也是 Motorola 在台首支具備雙前置鏡頭的機種,1600 萬畫素搭配 800 萬畫素 118 度超廣角鏡頭,讓家人朋友聚會自拍皆可輕鬆入鏡。微距模式下的環形閃光燈也是業界領首屈一指,在任何光源條件下能調整成最合適的狀態,不論是好姊妹的下午茶時光裡為精緻甜點的擺拍或是跟上綠色旅遊熱潮想捕捉大自然美景,moto g 5G plus 都能滿足所有需求。

Motorola razr 5G 規格表

機種 Motorola razr 5G 建議售價 標準版49,888 元、豪華版53,888元(含手機保險、皮革保護殼、皮革手機套) 顏色 亮岩灰 尺寸 展開 169.2x72.6x7.9mm、摺疊91.7x x72.6x16mm 重量 192g 顯示器 6.2吋21:9可折疊OLED主螢幕、2.7吋OLED外螢幕 操作介面 翻蓋式 / 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G 作業系統 Android™ Q SIM卡類型 Nano SIM+ eSIM 儲存空間 8GB + 256GB 通訊協定 LTE: B1(2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (lower700 abc), B17(lower700 bc), B20 (800 DD), B26 (850+) B28 (700 APT), B38 (TD2600), B40(TD2300), B41 (TD2500), B66 (AWS3+4), 5G (Sub 6):n1, n3, n5, n7 , n28, n41, n77, n78, n79 上網方式 5G/ 4G LTE / 3G WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN 定位服務 GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth):5.1/A2DP USB:USB2.0 ( TYPE-C ) NFC 支持 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHZ+5GHz CBS 支持 VoLTE/ VoWi-Fi 支持 感測器 Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, Sensor Hub, e-compass 相機 主鏡頭:48MP(OIS光學防震與Quad Pixel四合一畫素技術)+TOF感應器 前鏡頭 : 20MP(Quad Pixel四合一畫素技術) 相機功能 LED 閃光燈, 自動對焦 錄影格式 MPEG4 影片播放格式 3GP, MPEG4, WMV 電池 2800 mAh 功能特色 支援5G行動網路 / 翻蓋式 / 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕/指紋解鎖 音效 AAC, AMR , MID, MP3, OGG, WAV, WMA

moto g 5G plus 規格表