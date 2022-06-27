換手機最麻煩但是又要最先處理的一定是 LINE，因為重要的、不重要的資料及照片都在上面，其中又屬 Android 換 iPhone、iPhone 換 Android 最為麻煩，LINE 官方終於聽見使用者的聲音，6/27 正式推出「LINE 行動條碼換機」功能，只要輕鬆一掃，不管你有沒有備份，聊天記錄、影片、圖片通通幫過去，這麼好用的功能趕快來看看怎麼用吧。

LINE 行動條碼移動帳號如何使用？

步驟一：

在舊手機完成 LINE 聊天記錄備份（聊天記錄備份換機僅限定為同系統裝置） 舊手機與新手機皆需將 LINE 版本更新至 12.10.0（含）以上

步驟二：

將兩支手機放在一起準備好，操作會比較方便喔！上圖教學示範裝置：新手機為 Android 系統、舊手機為 iOS 系統，在新手機上下載並登入LINE，選擇「使用行動條碼登入」

步驟三：

從新手機上點選「掃描行動條碼」並掃描舊手機上的行動條碼。

步驟四：

在舊手機上點開 LINE 主頁，點選「設定（齒輪圖示）」>「以行動條碼移動帳號」。

步驟五：

出現行動條碼後，請用新手機去掃舊手機上的行動條碼。此外，也可選擇在掃碼前，點選行動條碼下方的「掃描行動條碼的方法」與「聊天記錄備份完畢」，可查看掃碼教學與檢查聊天記錄備份，請於一定時間內完成掃碼，若超過時間請點選「更新」鍵更新行動條碼。

步驟六：

使用新手機掃碼完畢後，會跳出視窗確認是否為本人。若為本人操作掃碼，即可打勾並點選確認，並輸入該裝置密碼再次確認。

步驟七：

舊手機身份認證完畢後，即可於新手機登入，注意！在新手機按下登入後，此帳號即無法在舊手機上使用囉！若還要再想想，可以按上一步返回。

步驟八：

登入後您可選擇是否復原已備份的聊天記錄，復原後即完成帳號移轉！跨裝置移轉帳號是無法復原備份的聊天記錄。另即使選擇「跳過復原聊天記錄」，也會自動還原約 14 天的聊天記錄喔！

LINE 行動條碼移動帳號主要功能

跨系統也適用 ：就算舊手機中沒有備份 LINE 聊天記錄，使用行動條碼移動帳號時，在新手機上也可還原約 14 天對話紀錄（包括圖片、影片等），且不會在新手機上被鎖住喔！

：就算舊手機中沒有備份 LINE 聊天記錄，使用行動條碼移動帳號時，在新手機上也可還原約 14 天對話紀錄（包括圖片、影片等），且不會在新手機上被鎖住喔！ 同系統裝置移動帳號 ：若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機。（若不復原備份的聊天記錄，也會自動還原約 14 天內的聊天記錄唷！）

：若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機。（若不復原備份的聊天記錄，也會自動還原約 14 天內的聊天記錄唷！） 換新手機號碼也換新手機也適用 ：「以行動條碼移動帳號」除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶喔！「換新手機號碼也換新手機」的用戶也可參考以上教學移動帳號，在換機完成後，要記得再到您的 LINE > 主頁 > 「設定（齒輪圖示）」>「個人檔案」中修改電話號碼喔！（電話號碼需同為同一地區，跨國家則無法適用）

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