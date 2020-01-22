過年待在家不知道看什麼？春節特別節目要看哪一台？今天小編幫大家整理了 2020 過年第四台電影、春節特別節目表，還有線上看連結，若看到一半臨時要出門，也可以透過手機無縫接軌觀看，下面若有想看的電影、節目，直接把網頁存起來~避免忘記時間可以隨時開啟來複習囉！

過年電影頻道節目表

HBO

1/24 除夕 21:00~23:20 《水行俠》

1/25 初一 21:00~23:10 《沙贊!》

1/26 初二 21:00~23:10 《沙贊!》

1/27 初三 15:20~16:45 《博物館驚魂夜3》

連結：HBO 節目表

東森電影台

1/24 除夕 8:25~11:15 《蜘蛛人：返校日》

1/25 初一 14:05~16:30 《雞不可失》

1/26 初二 21:00《無敵破壞王2-網路大暴走》

1/27 初三 21:00《神偷奶爸3》

連結：東森電影台節目表

東森洋片台

1/24 除夕 21:00 《玩命關頭8》

1/25 初一 21:00 《神鬼傳奇》

1/27 初三 19:00《歡樂好聲音》

連結：東森洋片台節目表

FOX Movies

1/24 除夕 21:00 《驚奇隊長》

1/25 初一 21:00 《艾莉塔:戰鬥天使》

1/26 初二 21:00《愛滿人間》

1/27 初三 21:00《小飛象》

連結：FOX Movies 節目表

緯來電影台

1/24 除夕 21:00 《寒單》

1/25 初一 21:00 《返校》

1/26 初二 21:00《大鬧天竺》

1/27 初三 21:00《再見了！小Q》

連結：緯來電影台節目表

衛視電影台

1/24 除夕 21:00 《掃毒2天地對決》

1/25 初一 21:00 《九龍不敗》

1/26 初二 21:00《使徒行者2諜影行動》

1/27 初三 21:00《城市獵人劇場版新宿》

連結：衛視電影台節目表

春節特別節目表

中視

除夕特別節目：2020 超級華人風雲大賞

日期 時間 節目 1/24 除夕 20:00 2020 超級華人風雲大賞 1/25 初一 17:00 飢餓遊戲斯斯枇杷潤喉糖 1/26 初二 22:00 中視強檔電影院 與神同行(輔12)

台視

除夕特別節目：2020 超級巨星紅白藝能大賞

直播線上看：2020 超級巨星紅白藝能大賞線上看

日期 時間 節目 1/24 除夕 19:00 2020 超級巨星紅白藝能大賞 1/25 初一 20:00 初一2020超級巨星紅白藝能大賞 1/26 初二 20:00 新春第１５屆ＫＫＢＯＸ風雲榜頒獎典禮

民視

除夕特別節目：民視第一發發發

日期 時間 節目 1/24 除夕 19:00 民視第一發發發 1/25 初一 20:00 台灣那麼旺 Taiwan NO.1福爾膽固醇機初一特別節目 1/26 初二 20:00 綜藝大集合Footer除臭襪初二特別節目

華視

除夕特別節目：超級同學會 萬戶團圓迎新春I

日期 時間 節目 1/24 除夕 20:00 超級同學會 1/25 初一 20:00 精緻迷你劇集-俗女養成記 1/26 初二 20:00 精緻迷你劇集-俗女養成記

三立

除夕特別節目：2020 超級華人風雲大賞

日期 時間 節目 1/24 除夕 20:00 2020 超級華人風雲大賞 1/25 初一 17:00 愛台大玩客 1/26 初二 22:00 綜藝玩很大

八大綜合

除夕特別節目：鼠運亨通迎新春