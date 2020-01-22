過年待在家不知道看什麼？春節特別節目要看哪一台？今天小編幫大家整理了 2020 過年第四台電影、春節特別節目表，還有線上看連結，若看到一半臨時要出門，也可以透過手機無縫接軌觀看，下面若有想看的電影、節目，直接把網頁存起來~避免忘記時間可以隨時開啟來複習囉！
1/24 除夕 21:00~23:20 《水行俠》
1/25 初一 21:00~23:10 《沙贊!》
1/26 初二 21:00~23:10 《沙贊!》
1/27 初三 15:20~16:45 《博物館驚魂夜3》
連結：HBO 節目表
東森電影台
1/24 除夕 8:25~11:15 《蜘蛛人：返校日》
1/25 初一 14:05~16:30 《雞不可失》
1/26 初二 21:00《無敵破壞王2-網路大暴走》
1/27 初三 21:00《神偷奶爸3》
連結：東森電影台節目表
東森洋片台
1/24 除夕 21:00 《玩命關頭8》
1/25 初一 21:00 《神鬼傳奇》
1/27 初三 19:00《歡樂好聲音》
連結：東森洋片台節目表
FOX Movies
1/24 除夕 21:00 《驚奇隊長》
1/25 初一 21:00 《艾莉塔:戰鬥天使》
1/26 初二 21:00《愛滿人間》
1/27 初三 21:00《小飛象》
緯來電影台
1/24 除夕 21:00 《寒單》
1/25 初一 21:00 《返校》
1/26 初二 21:00《大鬧天竺》
1/27 初三 21:00《再見了！小Q》
連結：緯來電影台節目表
衛視電影台
1/24 除夕 21:00 《掃毒2天地對決》
1/25 初一 21:00 《九龍不敗》
1/26 初二 21:00《使徒行者2諜影行動》
1/27 初三 21:00《城市獵人劇場版新宿》
連結：衛視電影台節目表
中視
除夕特別節目：2020 超級華人風雲大賞
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|20:00
|2020 超級華人風雲大賞
|1/25 初一
|17:00
|飢餓遊戲斯斯枇杷潤喉糖
|1/26 初二
|22:00
|中視強檔電影院 與神同行(輔12)
連結：2020 中視特別節目表
台視
除夕特別節目：2020 超級巨星紅白藝能大賞
直播線上看：2020 超級巨星紅白藝能大賞線上看
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|19:00
|2020 超級巨星紅白藝能大賞
|1/25 初一
|20:00
|初一2020超級巨星紅白藝能大賞
|1/26 初二
|20:00
|新春第１５屆ＫＫＢＯＸ風雲榜頒獎典禮
連結：2020 台視特別節目表
民視
除夕特別節目：民視第一發發發
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|19:00
|民視第一發發發
|1/25 初一
|20:00
|台灣那麼旺 Taiwan NO.1福爾膽固醇機初一特別節目
|1/26 初二
|20:00
|綜藝大集合Footer除臭襪初二特別節目
連結：2020 民視特別節目表
華視
除夕特別節目：超級同學會 萬戶團圓迎新春I
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|20:00
|超級同學會
|1/25 初一
|20:00
|精緻迷你劇集-俗女養成記
|1/26 初二
|20:00
|精緻迷你劇集-俗女養成記
連結：2020 華視特別節目表
三立
除夕特別節目：2020 超級華人風雲大賞
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|20:00
|2020 超級華人風雲大賞
|1/25 初一
|17:00
|愛台大玩客
|1/26 初二
|22:00
|綜藝玩很大
連結：2020 三立特別節目表
八大綜合
除夕特別節目：鼠運亨通迎新春
|日期
|時間
|節目
|1/24 除夕
|20:00
|鼠運亨通迎新春
|1/25 初一
|20:00
|綜藝新時代
|1/26 初二
|20:00
|世界第一等特輯
連結：2020 八大綜合特別節目表