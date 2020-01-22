鼠年吉祥話諧音

十二生肖以鼠為首，每年春聯上的賀詞，都會用 12 生肖的動物作為賀詞諧音，已經是大家都非常熟悉的了，那鼠年有什麼創意諧音賀詞可以發揮呢？下面小編幫大家整理出來啦，要說吉祥話的時候，把這篇拿出來參考就對啦！


三字鼠年吉祥話

鼠來寶
鼠來富
錢鼠來
愛鼠你
鼠於你
鼠不盡

四字鼠年吉祥話

鼠年錢黏
鼠年大吉
心有所鼠
神仙眷鼠
如鼠家珍
鼠一鼠二
歷歷可鼠
金鼠報喜
鼠年快樂
樂不思鼠
鼠鼠生風
鼠運亨通
鼠鼠如意
萬眾鼠目

五字鼠年吉祥話

鼠錢鼠不完
鼠你最聰迷
鼠年行大運
鼠錢數到爽
鼠年賺大錢
鼠年睡飽飽
鼠歲喜臨門

六字以上鼠年吉祥話

鼠不盡的鈔票
好運非你莫鼠
鼠不盡的開心
鼠不盡的快樂
鼠不盡的鈔票
銀花萬簇銀金鼠
鼠錢鼠到手抽筋
有情人終成眷鼠
鼠報年來福滿門
十二時辰鼠在首，一年四季春為頭
萬千氣象開新景，一代風流壯鼠年

鼠年春聯產生器

名字對聯

過年又快到了，有些公司、家中會自己寫春聯，所以今天小編要來跟大家分享這個線上春聯產生器「微軟對聯」，想不到春聯上下聯時，打開這個春聯產生器，就會自動產生符合對偶、對仗的句子，甚至也有橫幅可以參考，完成後按下輸出，也可以產生春聯電子檔，傳給朋友們拜年！

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