Sony XA2 Plus 八月底台灣上市，Hi-Res 高音質降臨中階手機！

2018-07-14 08:34:00 9M87
Sony XA2 Plus 上市時間

Sony 在倫敦時間 7 月 11 日宣布推出 Xperia XA2 Plus，Xperia XA2 Plus 採用時尚、低調的 18：9 比例、金屬包覆處理，擁有超窄邊框超薄邊框，美觀耐用的 6 吋 HD+ 螢幕明亮銳利，具有令人驚艷的色彩，可帶來良好的觀賞體驗，音質上是 Sony 第一支搭載 Hi-Res 的中階手機 ，採用第五代大猩猩康寧玻璃，可降低手機摔落造成的破損機率，在相機方面搭載 2300 萬超高畫素鏡頭，支援 4K 錄影，自拍鏡頭則是 800 萬 120 度大廣角，還加入了今年最流行的「肖像模式」，共有純粹黑、大方金、熱力綠，預計 8 月底在台灣上市！


Sony XA2 Plus 重點特色搶先看
  • 6 吋 Full HD＋18:9 吋顯示器，金屬質感、採用華麗時尚設計
  • 首款 Sony 智慧型手機搭載高分辨率音頻和獨特的 DSEE HX 音頻及技術
  • 4K 錄影、800 萬 120 度超廣角的自拍鏡頭

主打超高音值，首款搭載 Hi-Res 的中階手機

Sony XA2 Plus 價格

△ Xperia XA2 Plus 是第一款採用 Sony 高分辨率音頻技術（Hi-Res）的中階智慧型手機，讓使用者可以用最純粹、最真實的形式欣賞音樂，更重要的是，Sony 的 DSEE HX 技術，可以自動將 MP3 和壓縮聲音檔案升級到接近高分辨率的音質，透過恢復原始錄音現場並模擬表演的聲音，為音樂注入新的活力，藍牙技術的提升，可以處理接近高分辨率的音樂品質，不管是有線耳機、無線耳機，都可以有很好的音樂體驗！

Sony XA2 Plus 規格

Sony XA2 Plus 上市時間

△ 搭載高通 SnapdragonTM630 移動平台意，電池容量來到 3,580 mAh，代表使用者可以更平穩、快速的性能，並有不錯的續航力，此外 Sony 的智慧充電技術 Smart Stamina 可以延長白天的使用時間，透過 Battery Care 和 Qnovo 自動充電確保電池保持健康，支援 QC 3.0 快速充電，只需幾分鐘的充電，就可以提供好幾小時的電量！

Sony XA2 Plus
Sony XA2 Plus 上市時間

△ Xperia XA2 Plus 強大的 2300 萬畫素主鏡頭、2.3 吋 Exmor RS 感光元件，低光源環境下，支援 ISO 12800，可用於清晰的低光環境拍攝，支援 4K 錄影、120fps 慢動作。自拍鏡頭則是 800 萬畫素、120° 超廣角，專為愛好自拍者而設計，適合與更多朋友合照，此外「人像自拍」模式包括虛華背景、美顏功能，還可以實時調整焦點，創造出模糊的景深效果！

參考來源：Sony 官方網站
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