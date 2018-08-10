我本身是從 Mac 使用者，轉換到 Windows 的用戶，說不習慣其實也還好，就是在細節上希望 Windows 能再做得更好一些，今天要分享一款小工具「QuickLook」，它能讓 Windows 擁有 Mac 的空白鍵預覽功能，我個人覺得這個功能在找照片的時候非常好用，因為電腦的預覽圖示太小，直接開啟圖片瀏覽器看又太慢，這時候只要按下空白鍵就一次解決啦！或是另外一種情形，在超亂的資料夾堆裡面找檔案的時候，也是非常方便的，雖然只是一個小功能，但是我相信從 Mac 系統轉移到 Windows，或者是曾經用過 Mac 的使用者，肯定會對 QuickLook 非常有感的！
QuickLook 操作熱鍵
Esc - 隱藏預覽視窗
Enter-執行目前檔案
↑ ↓ ← → - 預覽其他檔案
Ctrl+滾輪 - 放大縮小圖片
△ 其實安裝完畢後，沒有什麼視窗、也沒有設定，所以我只能呈現成果給大家看，下載安裝完畢後，點擊開始列，看到最上方有一個 QuickLook 就是啦，點開它就可以使用了，點開後不會跑出任何視窗，所以大家不要誤會怎麼沒有程式跑出來～
△ 這邊就是成果圖啦，這是我按下空白鍵後開啟的預覽視窗，真的比起直接點開快很多，預覽完後要關掉也非常方便，再按下一次空白鍵就完成啦！
△ 這是文件預覽測試，我這邊用 Word 來做實測，因為 Word 檔打開前，真的很花時間，而使用 QuickLook 只需要按一下空白鍵，就可以快速預覽是不是我們正在找的文件，或是一個文件修改很多次，另存好幾個新檔案的時候，QuickLook 也可以讓我們快速確認檔案，避免我們傳錯檔案給別人！
△ 當然音樂類型的文件也可以預覽聽，對於像我一樣，只看到歌名絕對不會知道這首歌，前奏一放下去就知道的人，QuickLook 一鍵直接聽，連播放器都不用開了，其實快速試聽的功能在 Mac 裡面連空白鍵都不用按就能播啦~
小結一下，不管你是否曾經使用過 Mac，又或者你是第一次聽到這個功能，我覺得都該試試 QuickLook 這個空白鍵預覽的小工具，因為在很多時候，可以幫助我們省下很多的小時間，很多的小時間，長期下來省下的時間就積沙成塔啦！
https://github.com/QL-Win/QuickLook/
免安裝版：
QuickLook 0.3.5.7z（MediaFire下載）
QuickLook 0.3.5.7z（Rapidgator下載）
QuickLook 0.3.5.7z（ZippyShare下載）
QuickLook 0.3.5.7z（YunFile下載）
QuickLook 0.3.5.7z（本站下載）
檔案大小：47.87 MB
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