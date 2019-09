如何分析一段文章有多少字?那些文字最常出現呢?這可以說是網路分析大數據的一種模式,Text Statistics Analyzer 是個人化非常精簡的版本,能夠統計一段文字有多少字元、多少字數、幾行等,還能分析字母符號出現的頻率、單字出現的頻率等,功能簡單而且執行快速,若是對於文字內容有分析需求的朋友,這是一款簡易的輔助工具,不過免費版版本沒有輸出功能,而此刻正在限時免費,有需求的朋友趁此刻收下吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TEXT STATISTICS ANALYZER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次是安裝及註冊版,免安裝版也是註冊好的,裡個版本都可以到文末下載。

△ 軟體操作並不難,貼入文字之後,點選 Analyze 分析文字的內容。

△ 接著就可以看到分析結果囉!可惜不支援中文啊~但是就英文來說應該算是方便吧!限時免費版本才支援 Export 功能喔!

https://vovsoft.com/software/text-statistics-analyzer/

免安裝版:

Text Statistics Analyzer 2.2.7z(GOOGLE下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.7z(1DRV下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.7z(MEDIAFIRE下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.7z(RAPIDGATOR下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.7z(本站下載)

檔案大小:1.18 MB

安裝版:

Text Statistics Analyzer 2.2.exe(SHAREWAREONSALE下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.exe(GOOGLE下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.exe(1DRV下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.exe(MEDIAFIRE下載)

Text Statistics Analyzer 2.2.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:1.49 MB