Moto edge 20 pro

Motorola 於 9/29 在台發表兩款手機 edge 20 pro、edge 20 fusion，機如其名，以 Pro 結尾的是旗艦機的定位，搭載高通 S870 處理器、1 億 800 萬畫素主鏡頭、6. 7 吋 FHD+OLED 螢幕 ( 144Hz )、4,500mAh大容量電池。後者的 edge 20 fusion 則是定位在輕旗艦，搭載聯發科天璣 D800U 5G 晶片、5,000mAh 大容量電池。售價分別為 NT17,990 元及 NT9,990 元。

Motorola edge 20 pro

Moto edge 20 pro 顏色

全新一代Motorola edge 20 pro 搭載高通 Snapdragon 870 晶片，加上 5 倍高解析度光學變焦相機與「Ready For 無線放大」跨裝置多功能連動體驗，突破現有手機體驗極限。6. 7 吋FHD+OLED 螢幕，具有 144Hz 螢幕更新率，讓人無論觀賞喜愛內容或進行遊戲對戰都十分流暢。4,500mAh 大容量電池支援 30W 快充，盡情享受外出拍照的時光也毋須擔心電力不夠！

1億 800 萬畫素超高解析度主鏡頭

Moto edge 20 pro 相機鏡頭

Motorola edge 20 pro 具有三個鏡頭，包括一顆 1 億 800 萬畫素超高解析度主鏡頭，具備 F1.9光圈、0.7μm 像素尺寸與 2.1μm Ultra Pixel 技術，捕捉每次拍攝的各種細節。加上 800 萬畫素的 5 倍長焦鏡頭與 1,600 萬畫素的超廣角鏡頭，讓 Motorola edge 20 pro 相機可有 10 倍混合變焦範圍。此外，edge 20 pro 支援 8K 影片錄製標準，就算是昏暗場景的影像錄製也能記錄下每秒生動畫面！Motorola edge 20 pro 具有以下其他特色 :

  • 多幀散景(Multi-frame bokeh)：人像模式全新升級，可改善低光源下的動態範圍，使用多幀拍攝更明亮、更細緻的照片。
  • 自拍人像 HDR 和美顏：增加了高動態範圍 (HDR) 和美顏功能，透過自拍可再提升人像模式的品質。
  • 低光源 AI 自拍模式：全新 AI 套組可辨識鏡頭何時在低光源環境（低於 30 lx）下拍攝，並自動調亮相片。用戶可以在拍攝後選擇使用原始照片或者調整後的照片。
  • 慢動作拍攝：可進行高達960 幀/秒的慢動作影片拍攝
  • Audio zoom ：拍攝影片時除了畫面，聲音品質也是決定影片成敗的要素之一。edge 20 pro 獨有Audio zoom 功能，可以過濾掉可視範圍以外的環境噪音，提升影片品質。

Moto edge 20 pro 相機

READY FOR 無線放大

Moto edge 20 pro READY FOR 無線放大

Motorola edge 20 pro 可透過「Ready For 無線放大」跨裝置多功能連動體驗，以藍牙、Miracast或傳輸線等方式串接手機與桌機、遊戲機、電視等設備。透過 UI 優化，手機畫面可在各種尺寸的螢幕/電視上播放。當進行視訊會議時，可開啟物件追蹤功能，透過分析距離與位置自動選擇拍攝效果最好的相機；或者依個人需求選擇視訊鏡頭。

Motorola edge 20 pro 規格

機種

Motorola edge 20 pro

建議售價

NT17,990元

顏色

暗夜藍

處理器

高通 Snapdragon 870

作業系統

AndroidTM11

尺寸

163mm x76mm x7.99mm

重量

190 g

RAM/ROM

12GB+256GB

螢幕

6.7吋 FHD+OLED, 144Hz螢幕更新率

電池容量

4,500 mAh

充電

30W快速充電

防水設計

IP52 生活防水

網路支援

5G Sub-6 / 4G LTE / 3G WCDMA, EDGE, Wi-Fi / WLAN

相機

主鏡頭: 108MP

長焦鏡頭：8MP(5倍長焦)

超廣角鏡頭：16MP

前相機: 32MP

SIM卡類型

SIM (2 Nano SIMs)

傳輸介面

Type-C

藍牙

支援Bluetooth® 5.1

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac/ax

NFC

支援

VoLTE/ VoWi-Fi

支援

定位服務

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Motorola edge 20 fusion
Moto edge 20 fusion 顏色

Motorola edge 20 fusion 與 edge 20 Pro 同樣配置 1 億 800 萬畫素主鏡頭與 6. 7 吋FHD+OLED 螢幕。搭載聯發科天璣 D800U 5G 晶片，適用全台 5G 全頻段，帶來極速暢快連網體驗！5,000mAh 大容量電池，就算週末外出2天也不怕2！

雙物件捕捉

Motorola edge 20 fusion 搭載一顆 1 億 800 萬畫素主鏡頭捕捉更多畫面細節、一顆超廣角鏡頭可拍攝4倍寬場景或5倍微距拍攝，無論是拍遠或拍近都可拍攝出完美的畫面！聯發科天璣 D800U 5G 晶片支援 5G 傳輸，無論什麼照片都可迅速分享給親友。edge 20 fusion 同樣具備多幀散景、自拍人像 HDR 和美顏、低光源 AI 自拍模式、慢動作拍攝等特色功能，另外還有以下特色：

  • 雙物件捕捉 (Dual Capture) ：拍照時可同時將焦點聚焦在 2 個物件上，甚至可同時使用前鏡頭與後鏡頭拍攝照片，同時保存精彩時刻與拍攝面部表情。
  • 超解析度：升級版「高解析度變焦」讓相片可以在放大時保有更多細節

Motorola edge 20 fusion 規格

機種

Motorola edge 20 fusion

建議售價

NT9,990

顏色

金屬灰

處理器

聯發科天璣D800U

作業系統

AndroidTM11

尺寸

166mm x76mm x8.25mm

重量

185g

RAM/ROM

8GB + 128GB

螢幕

6.7吋 FHD+OLED, 90Hz螢幕更新率

電池容量

5,000 mAh

充電

30W快速充電

防水設計

IP52 生活防水

網路支援

5G Sub-6 / 4G LTE / 3G WCDMA, EDGE, Wi-Fi / WLAN

相機

主鏡頭：108MP

超廣角鏡頭：8MP

景深鏡頭：2MP

前鏡頭: 32MP

SIM卡類型

SIM (2 Nano SIMs)

擴充槽

microSD

傳輸介面

Type-C

藍牙

支援Bluetooth® 5.1

Wi-Fi

支援802.11 a/b/g/n/ac

NFC

支援

VoLTE/ VoWi-Fi

支援*

定位服務

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

創新的軟體與使用者介面

無論是 Motorola edge 20 pro 或 edge 20 fusion，均配置 Moto 自主開發在 moto App 中的綜合工具套組 My UX，讓使用者可簡單進行音樂、影片、相機、遊戲、手機主題等設定，透過這些客製化設定，moto 將手機使用體驗提升至更上一層境界。例如廣受粉絲喜愛的「翻轉手機2次就可啟動相機」、「向下輕甩手機2次即可啟動手電筒」等手勢，moto 還加入了「滑動分割 (swipe to split)」功能，讓使用者可簡單將螢幕畫面分割成多視窗，以進行同步多工處理。此外，透過 My UX 簡潔、無額外內建 App 的使用者介面，消費者可以盡情享受近原生 Android 11 系統體驗。

售價和上市資訊

Moto edge 20 Pro 售價

旗艦版 Motorola edge 20 pro 預計 10 月上旬於指定通路開賣 12GB+256GB 版本，建議售價NT17,990 元，相關訊息另行公告。

輕奢版 Motorola edge 20 fusion 則販售 8GB+128GB 版本，建議售價 NT9,990 元，可於台灣大哥大購得；搭配台灣大哥大指定 5G 方案手機 NT0 元帶回家！

https://www.motorola.com/tw/zh/

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