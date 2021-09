Motorola 於 9/29 在台發表兩款手機 edge 20 pro、edge 20 fusion,機如其名,以 Pro 結尾的是旗艦機的定位,搭載高通 S870 處理器、1 億 800 萬畫素主鏡頭、6. 7 吋 FHD+OLED 螢幕 ( 144Hz )、4,500mAh大容量電池。後者的 edge 20 fusion 則是定位在輕旗艦,搭載聯發科天璣 D800U 5G 晶片、5,000mAh 大容量電池。售價分別為 NT17,990 元及 NT9,990 元。

Motorola edge 20 pro

全新一代Motorola edge 20 pro 搭載高通 Snapdragon 870 晶片,加上 5 倍高解析度光學變焦相機與「Ready For 無線放大」跨裝置多功能連動體驗,突破現有手機體驗極限。6. 7 吋FHD+OLED 螢幕,具有 144Hz 螢幕更新率,讓人無論觀賞喜愛內容或進行遊戲對戰都十分流暢。4,500mAh 大容量電池支援 30W 快充,盡情享受外出拍照的時光也毋須擔心電力不夠!

1億 800 萬畫素超高解析度主鏡頭

Motorola edge 20 pro 具有三個鏡頭,包括一顆 1 億 800 萬畫素超高解析度主鏡頭,具備 F1.9光圈、0.7μm 像素尺寸與 2.1μm Ultra Pixel 技術,捕捉每次拍攝的各種細節。加上 800 萬畫素的 5 倍長焦鏡頭與 1,600 萬畫素的超廣角鏡頭,讓 Motorola edge 20 pro 相機可有 10 倍混合變焦範圍。此外,edge 20 pro 支援 8K 影片錄製標準,就算是昏暗場景的影像錄製也能記錄下每秒生動畫面!Motorola edge 20 pro 具有以下其他特色 :

多幀散景(Multi-frame bokeh):人像模式全新升級,可改善低光源下的動態範圍,使用多幀拍攝更明亮、更細緻的照片。

自拍人像 HDR 和美顏:增加了高動態範圍 (HDR) 和美顏功能,透過自拍可再提升人像模式的品質。

低光源 AI 自拍模式:全新 AI 套組可辨識鏡頭何時在低光源環境(低於 30 lx)下拍攝,並自動調亮相片。用戶可以在拍攝後選擇使用原始照片或者調整後的照片。

慢動作拍攝:可進行高達960 幀/秒的慢動作影片拍攝

Audio zoom :拍攝影片時除了畫面,聲音品質也是決定影片成敗的要素之一。edge 20 pro 獨有Audio zoom 功能,可以過濾掉可視範圍以外的環境噪音,提升影片品質。

READY FOR 無線放大

Motorola edge 20 pro 可透過「Ready For 無線放大」跨裝置多功能連動體驗,以藍牙、Miracast或傳輸線等方式串接手機與桌機、遊戲機、電視等設備。透過 UI 優化,手機畫面可在各種尺寸的螢幕/電視上播放。當進行視訊會議時,可開啟物件追蹤功能,透過分析距離與位置自動選擇拍攝效果最好的相機;或者依個人需求選擇視訊鏡頭。

Motorola edge 20 pro 規格

機種 Motorola edge 20 pro 建議售價 NT17,990元 顏色 暗夜藍 處理器 高通 Snapdragon 870 作業系統 AndroidTM11 尺寸 長163mm x寬76mm x厚7.99mm 重量 190 g RAM/ROM 12GB+256GB 螢幕 6.7吋 FHD+OLED, 144Hz螢幕更新率 電池容量 4,500 mAh 充電 30W快速充電 防水設計 IP52 生活防水 網路支援 5G Sub-6 / 4G LTE / 3G WCDMA, EDGE, Wi-Fi / WLAN 相機 主鏡頭: 108MP 長焦鏡頭:8MP(5倍長焦) 超廣角鏡頭:16MP 前相機: 32MP SIM卡類型 雙SIM卡 (2 Nano SIMs) 傳輸介面 Type-C 藍牙 支援Bluetooth® 5.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC 支援 VoLTE/ VoWi-Fi 支援 定位服務 GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Motorola edge 20 fusion

Motorola edge 20 fusion 與 edge 20 Pro 同樣配置 1 億 800 萬畫素主鏡頭與 6. 7 吋FHD+OLED 螢幕。搭載聯發科天璣 D800U 5G 晶片,適用全台 5G 全頻段,帶來極速暢快連網體驗!5,000mAh 大容量電池,就算週末外出2天也不怕2!

雙物件捕捉

Motorola edge 20 fusion 搭載一顆 1 億 800 萬畫素主鏡頭捕捉更多畫面細節、一顆超廣角鏡頭可拍攝4倍寬場景或5倍微距拍攝,無論是拍遠或拍近都可拍攝出完美的畫面!聯發科天璣 D800U 5G 晶片支援 5G 傳輸,無論什麼照片都可迅速分享給親友。edge 20 fusion 同樣具備多幀散景、自拍人像 HDR 和美顏、低光源 AI 自拍模式、慢動作拍攝等特色功能,另外還有以下特色:



雙物件捕捉 (Dual Capture) :拍照時可同時將焦點聚焦在 2 個物件上,甚至可同時使用前鏡頭與後鏡頭拍攝照片,同時保存精彩時刻與拍攝面部表情。

超解析度:升級版「高解析度變焦」讓相片可以在放大時保有更多細節

Motorola edge 20 fusion 規格

機種 Motorola edge 20 fusion 建議售價 NT9,990 顏色 金屬灰 處理器 聯發科天璣D800U 作業系統 AndroidTM11 尺寸 長166mm x寬76mm x厚8.25mm 重量 185g RAM/ROM 8GB + 128GB 螢幕 6.7吋 FHD+OLED, 90Hz螢幕更新率 電池容量 5,000 mAh 充電 30W快速充電 防水設計 IP52 生活防水 網路支援 5G Sub-6 / 4G LTE / 3G WCDMA, EDGE, Wi-Fi / WLAN 相機 主鏡頭:108MP 超廣角鏡頭:8MP 景深鏡頭:2MP 前鏡頭: 32MP SIM卡類型 雙SIM卡 (2 Nano SIMs) 擴充槽 microSD 傳輸介面 Type-C 藍牙 支援Bluetooth® 5.1 Wi-Fi 支援802.11 a/b/g/n/ac NFC 支援 VoLTE/ VoWi-Fi 支援* 定位服務 GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

創新的軟體與使用者介面

無論是 Motorola edge 20 pro 或 edge 20 fusion,均配置 Moto 自主開發在 moto App 中的綜合工具套組 My UX,讓使用者可簡單進行音樂、影片、相機、遊戲、手機主題等設定,透過這些客製化設定,moto 將手機使用體驗提升至更上一層境界。例如廣受粉絲喜愛的「翻轉手機2次就可啟動相機」、「向下輕甩手機2次即可啟動手電筒」等手勢,moto 還加入了「滑動分割 (swipe to split)」功能,讓使用者可簡單將螢幕畫面分割成多視窗,以進行同步多工處理。此外,透過 My UX 簡潔、無額外內建 App 的使用者介面,消費者可以盡情享受近原生 Android 11 系統體驗。

售價和上市資訊

旗艦版 Motorola edge 20 pro 預計 10 月上旬於指定通路開賣 12GB+256GB 版本,建議售價NT17,990 元,相關訊息另行公告。

輕奢版 Motorola edge 20 fusion 則販售 8GB+128GB 版本,建議售價 NT9,990 元,可於台灣大哥大購得;搭配台灣大哥大指定 5G 方案手機 NT0 元帶回家!

https://www.motorola.com/tw/zh/