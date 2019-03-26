2019 蘋果春季發表會懶人包，推 Apple 信用卡現金回饋最高 3% 成亮點

2019-03-26 03:12:53 9M87

Apple Card信用卡

蘋果春季發表會前，蘋果在官方網站上連發新品，包含 iPad mini、iPad Air 等，台灣時間 3/26 凌晨一點，於蘋果加州總部賈伯斯劇院舉行春季發表會，發表會中發表各式軟體服務，包含 Apple News+、Apple Card 信用卡、Apple Arcade 遊戲訂閱、Apple TV+ 等服務，沒有熬夜看的大家，這邊幫大家整理了發表會懶人包，一口氣看完發表會重點！

Apple News+

Apple News+ 蘋果發表會

△ Apple News 新服務未來將提供雜誌整合，取名為 Apple News+，將有各式各樣的雜誌，娛樂、時尚、科技、旅遊、時事等各種雜誌將登上 Apple News+，甚至有更加吸睛的呈現方式而不是單純數位化，例如國家地理雜誌、ESSENCE、CUT 的封面是動態封面、優化的內容及排版，也就是說出版商除了靜態封面之外，可以為雜誌訂製更加吸睛的封面來吸引讀者。9.99 美元/月訂閱，支援 Family Share 可免費與家庭成員分享，即日起在美國、加拿大開放，第一個月免費訂閱。

Apple Card 信用卡 蘋果發表會

最高 3% 現金回饋 Apple Card 信用卡

Apple News+ 蘋果發表會

△ 可在 iPhone 中申請 Apple Card 信用卡，整合到錢包 APP 中，使用 Apple Card 消費將擁有 2% 現金回饋，在 Apple 商店購買蘋果商品則享有 3% 回饋，現金回饋以天為單位進帳，回饋無上限，甚至可以將現金回饋轉帳給朋友、付款等應用。

無年費、無內部費用、無超額費等費用，根據使用者的付款區間，決定利率多寡，並且可設定短期付款，而不用等到每個月固定時間付款。

Apple Card信用卡

△ 除此之外，也有實體的 Apple Card 信用卡，實體信用卡現金回饋為 1%。實體的蘋果信用卡沒有信用卡號碼、沒有 CVV 三位數字安全碼、沒有有效日期、沒有簽名，上方沒有任何的數字，連信用卡也有濃濃的蘋果味！

Apple Card信用卡

△ 使用 Apple Card 信用卡的好處除了現金回饋外，也將提供方便、清楚的消費記錄，像是消費金額、商品、購買位置等，將可以更清楚自己的消費記錄，並設定消費上限，而這些資訊將會被保存在專屬的晶片中加密，這些屬於每個人的隱私資訊，將不會被回傳到蘋果公司或任何第三方服務。

Apple Arcade 獨家遊戲訂閱

Apple Arcade 遊戲訂閱平台

△ Apple Arcade 為蘋果推出的獨家遊戲平台，訂閱 Apple Arcade 將可遊玩裡面超過 100 款獨家遊戲，而且裡面的遊戲將可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 所有蘋果裝置上玩，更重要的是支援離線遊玩！

Apple Arcade 蘋果發表會

△ Apple Arcade 遊戲訂閱裡面的遊戲沒有廣告、無課金，將於 2019 年秋天登場。

Apple TV+ 蘋果自製節目

Apple News+ 蘋果發表會

△ Apple TV 的介面將重新設計，並整合影音串流服務，每個節目可獨立訂閱、無廣告、影片可下載等，將於 2019 年秋季登場。

Apple TV+ 蘋果發表會

Apple TV+ 蘋果發表會

Apple TV+ 蘋果發表會

Apple TV+ 蘋果發表會

Apple TV+ 蘋果發表會

Apple TV+ 蘋果發表會

△ 蘋果將與巨星合作，製作原創節目，請來史蒂芬 · 史匹柏、「水行俠」傑森摩莫亞、歐普拉等明星站台，全新的蘋果原創自製節目命名為 Apple TV+。

https://www.apple.com/tw/

2019 蘋果春季發表會懶人包，推 Apple 信用卡現金回饋最高 3% 成亮點 相關文章

訪客留言

2019 蘋果春季發表會懶人包，推 Apple 信用卡現金回饋最高 3% 成亮點 參考資料

2019 蘋果春季發表會預測總整理會中幾個呢? - 束褲3C團
2019 蘋果春季發表會預測，在蘋果活動前，各方大神一定會參加這個預測 ... 小編在這邊幫大家稍微整理了來自四面八方的預測內容，反正在2019年3 ... 這個預測可以說是八九不離十的應該可能或許會推出，在網路化的時代，資訊的&nbsp;...
2016 春季蘋果發表會重點總整理：iPhone SE、iPad Pro 9.7 吋登場！
2016 春季蘋果發表會重點總整理：iPhone SE、iPad Pro 9.7 吋登場！ Andy Yang 2016 年 3 月 22 日, 凌晨 04:10 0 分享次數 分享 ... ．庫克以資訊 安全與隱私開場，感謝大家對蘋果立場的支持 ．蘋果一開場先談環境保護：該公司的目標是從辦公室到商店、和 ...
2019 Apple 春季發表會總整理Apple Card 實體卡真美! - iPhone - 蘋果 ...
4 小時前 - 2019 Apple 蘋果春季發表會一共推出了Arcade 、 News+ 、 TV+ 3大訂閱 ... 你熟悉的Apple Pay相同，店家在消費過程中不會知道你的卡號等資訊。
蘋果春季發表會重磅看點：影音串流服務將登場 - Yahoo!奇摩股市
蘋果 (AAPL-US) 春季發表會在即，鑒於後幾代 iphone 變化了無新意，為了超越過去 iphone 在全球帶來的可觀業績量，據悉，蘋果執行長 Tim Cook 將把公司未來賭在新推出的串流 ...
【果粉看過來】春季發表會 26 日登場 兩大重頭戲總整理看這篇就夠啦！ ｜智慧機器人網｜機器人資訊最佳網站
蘋果在本週一口氣推出了多個硬體產品，包括新的 iPad、iMac 和 AirPods，不是那麼大張旗鼓－－那麼，蘋果又會在即將登場的春季發表會宣布什麼呢？
2019 蘋果會推出哪些新產品？新iPhone、Apple Watch 何時推出 - 蘋果仁
新的一年到了，蘋果會在2019 推出哪些新產品呢？如果是 ... AirPower 是蘋果在iPhone X 發表時就對外公開的新產品，是一個可以同時充iPhone、Apple Watch .... 蘋果發表會直播：中文翻譯、iPhone 消息、可能推出的新品懶人包.
《熱門族群》蘋果春季發表會、東奧題材發酵，燿華、巨大表現吸睛 - Yahoo!奇摩股市
2019/03/14 08:37 時報資訊 【時報-台北電】蘋果春季發表會3月25日登場，成近日熱門題材，市場關注並看好AirPods2將為最大亮點，供應鏈中的印刷電路板（PCB）廠燿華 （2367） 大受激勵，股價13日勁揚逾7％，成交量翻五倍；巨大 （9921） 則挾東京奧運 ...
蘋果秋季發表會懶人包：MacBook Air、Mac mini、iPad Pro #APPLE (138873) - 癮科技 Cool3c
Chevelle.fu/艾莉莎發佈蘋果秋季發表會懶人包：MacBook Air、Mac mini、iPad Pro，留言2篇於2018-10-31 12:28，49261位看過(熱門) ... 2019台北市10大賞櫻花推薦地點懶人包 9 產業消息 ...
三月 Apple 春季發表會有哪些重點？市場預測總整理 | 自由電子報 3C科技
MWC 2019 世界行動通訊大會外，三月份最值得關注的就是 Apple 春季發表會... 最便宜的iOS入門機！蘋果iPod touch 7謠言總整理 還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7 ...
【重點整理】2019蘋果春季發表會iPhone SE 2、 iPad Mini、AirPods介紹 ...
8 小時前 - 2019蘋果春季發表會即將開始，小編幫大家整理了這次蘋果發表會的重點預測懶人包，讓你一次看懂這次發表會的所有重點！發表會當天也會即時&nbsp;...