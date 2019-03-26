蘋果春季發表會前，蘋果在官方網站上連發新品，包含 iPad mini、iPad Air 等，台灣時間 3/26 凌晨一點，於蘋果加州總部賈伯斯劇院舉行春季發表會，發表會中發表各式軟體服務，包含 Apple News+、Apple Card 信用卡、Apple Arcade 遊戲訂閱、Apple TV+ 等服務，沒有熬夜看的大家，這邊幫大家整理了發表會懶人包，一口氣看完發表會重點！

Apple News+

△ Apple News 新服務未來將提供雜誌整合，取名為 Apple News+，將有各式各樣的雜誌，娛樂、時尚、科技、旅遊、時事等各種雜誌將登上 Apple News+，甚至有更加吸睛的呈現方式而不是單純數位化，例如國家地理雜誌、ESSENCE、CUT 的封面是動態封面、優化的內容及排版，也就是說出版商除了靜態封面之外，可以為雜誌訂製更加吸睛的封面來吸引讀者。9.99 美元/月訂閱，支援 Family Share 可免費與家庭成員分享，即日起在美國、加拿大開放，第一個月免費訂閱。

最高 3% 現金回饋 Apple Card 信用卡

△ 可在 iPhone 中申請 Apple Card 信用卡，整合到錢包 APP 中，使用 Apple Card 消費將擁有 2% 現金回饋，在 Apple 商店購買蘋果商品則享有 3% 回饋，現金回饋以天為單位進帳，回饋無上限，甚至可以將現金回饋轉帳給朋友、付款等應用。

無年費、無內部費用、無超額費等費用，根據使用者的付款區間，決定利率多寡，並且可設定短期付款，而不用等到每個月固定時間付款。

△ 除此之外，也有實體的 Apple Card 信用卡，實體信用卡現金回饋為 1%。實體的蘋果信用卡沒有信用卡號碼、沒有 CVV 三位數字安全碼、沒有有效日期、沒有簽名，上方沒有任何的數字，連信用卡也有濃濃的蘋果味！

△ 使用 Apple Card 信用卡的好處除了現金回饋外，也將提供方便、清楚的消費記錄，像是消費金額、商品、購買位置等，將可以更清楚自己的消費記錄，並設定消費上限，而這些資訊將會被保存在專屬的晶片中加密，這些屬於每個人的隱私資訊，將不會被回傳到蘋果公司或任何第三方服務。

Apple Arcade 獨家遊戲訂閱

△ Apple Arcade 為蘋果推出的獨家遊戲平台，訂閱 Apple Arcade 將可遊玩裡面超過 100 款獨家遊戲，而且裡面的遊戲將可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 所有蘋果裝置上玩，更重要的是支援離線遊玩！

△ Apple Arcade 遊戲訂閱裡面的遊戲沒有廣告、無課金，將於 2019 年秋天登場。

Apple TV+ 蘋果自製節目

△ Apple TV 的介面將重新設計，並整合影音串流服務，每個節目可獨立訂閱、無廣告、影片可下載等，將於 2019 年秋季登場。

△ 蘋果將與巨星合作，製作原創節目，請來史蒂芬 · 史匹柏、「水行俠」傑森摩莫亞、歐普拉等明星站台，全新的蘋果原創自製節目命名為 Apple TV+。

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