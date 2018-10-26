Office 2019 購買入手！最新實測 6 個你必須知道的重點功能！

2018-10-26 04:34:08 9M87
Office 2019 Pro Plus

之前微軟剛發表 Office 2019 的時候有與大家分享 Office 2019 有什麼新功能？Word、Excel 與 PowerPoint 全面進化，那時候只能看著最新資訊流口水，現在我們已經實際購入了 Office 2019 的軟體，再跟大家分享六個重點功能，包含有內建 icon 圖示、內建翻譯、共用協作、方程式功能、繪圖功能與一鍵編輯共享權限。Office 2019 入手價大概台幣 5000 元左右，這價格買起來讓人心碎，本文也提供購買小技巧，Office 2019 Pro Plus 只要台幣 1700 元左右就能買到，這部分替大家實際購買過並且啟用囉！接著先來看看新功能吧～


1. Office 內建 icon 圖示
Office 2019 Pro Plus

△ 內建插入將圖示和可縮放的向量圖形 (SVG) 檔，插入到各種 Microsoft Office 文件、電子郵件和簡報中。插入後的圖示，支援旋轉、上色並可無損縮放圖示！

2. 內建進化的微軟翻譯

Office 2019 Pro Plus

△ 翻譯功能目前支援：Word、Excel、OneNote 及 PowerPoint，如此一來就不用再另外開瀏覽器用 Google 翻譯啦，直接在 Office 裡面就可以解決~

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△ 實測之後，覺得翻譯得還不錯，相較之前的進步很多！最方便的是，直接將文字反白，Office 就會自動翻譯完成，顯示在最右邊的視窗。

3. 文件共用協作

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△ 更方便的查看其他人共用的 Office 文件，當有人邀請我們進入文件共用後，文件將自動顯示在「共用」或 「與我共用」清單中。

4. 支援方程式功能

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△ 按下快速鍵「Alt」+「=」可以插入數學運算方程式。

5. 加入繪圖功能

Office 2019 Pro Plus 序號

△ 螢幕有觸控功能的電腦，可直接用手指、觸控筆或滑鼠在 Office 2019 Pro Plus 中繪圖。

6. 一鍵編輯共享權限

Office 2019 Pro Plus 序號

△ 在發送 email 或共用文件之前，先使用協助工具檢查器，確保文件編輯權限及共用的使用者是否正確。


如何購買便宜 Office 2019 Pro Plus？

本次購買的平台是 G2deal.com，有替大家取得讀者更優惠的方案，在一來一往之下，大家可以用這個序號，再拿到更便宜的價格，購買前輸入優惠序號，就可以得到 15% 的優惠！也就是便宜再便宜的意思啦！大家好好把握多多支持，好康就會一直來呦～！

Office 2019 Pro Plus：走這裡
哇哇讀者優惠序號：ez3c15

1. 點選 Add to Cart 加入購物車

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△ 預設購買數量是 1 個單位，確認再點擊 Add to Cart。
 
2. 在我的購物車頁面點擊 Apply Discount Code 輸入優惠碼

Office 2019 序號

Office 2019 Pro Plus

△ 原價 64.63 美金，輸入優惠碼：ez3c15 後，折了 15% 的價錢，最後可以用 54.94 美金 (換算約 1700 元台幣)，就可以買到最新版 Office 2019 Pro Plus 啦！

3. 點擊 Proceed To Checkout 結帳

Office 2019 Pro Plus序號

△ 接著選擇結帳身份，第一個是訪客結帳，第二個是註冊結帳，建議用第二個註冊一個帳戶來結帳，未來可以登入，查看自己的消費紀錄也比較方便 ！

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△　最後再選擇結帳方式就可以啦，支援有 Visa 功能的金融卡跟信用卡，購買完成！之前分享過的 Windows 10 Pro 與 Office 2016 Pro 便宜買都是 Paypal 結帳，我相信有些人應該感到困擾，因為通常不會擁有 Paypal 帳號，這次個網站有信用卡結帳，對大家來說應該方便許多。

Office 2019 Pro Plus

△ 購買完畢後，直接到你的信箱，就可以看到 G2deal 寄來的信囉，信中的序號就是剛剛購買的 Office 2019 Pro Plus 序號，最後來到 https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 2019 Pro Plus

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 Pro Plus 軟體囉！詳細的操作流程可以看這邊，下載安裝完之後，就可以正常使用啦！
 
Office 2019 Pro Plus

△ 跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等，全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊！確定可以正常啟動沒有問題。
 
除了 Office 2019 Pro Plus 之外，還有其它優惠：


*特別注意要搭配上哇哇讀者優惠碼「ez3c15」可以享有額外的 15% 折扣唷！

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