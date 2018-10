之前微軟剛發表 Office 2019 的時候有與大家分享 Office 2019 有什麼新功能?Word、Excel 與 PowerPoint 全面進化 ,那時候只能看著最新資訊流口水,現在我們已經實際購入了 Office 2019 的軟體,再跟大家分享六個重點功能,包含有內建 icon 圖示、內建翻譯、共用協作、方程式功能、繪圖功能與一鍵編輯共享權限。Office 2019 入手價大概台幣 5000 元左右,這價格買起來讓人心碎,本文也提供購買小技巧,Office 2019 Pro Plus 只要台幣 1700 元左右就能買到,這部分替大家實際購買過並且啟用囉!接著先來看看新功能吧~

1. Office 內建 icon 圖示

2. 內建進化的微軟翻譯

3. 文件共用協作

4. 支援方程式功能

5. 加入繪圖功能

6. 一鍵編輯共享權限

如何購買便宜 Office 2019 Pro Plus?

Office 2019 Pro Plus:走這裡

哇哇讀者優惠序號: ez3c15

△ 內建插入將圖示和可縮放的向量圖形 (SVG) 檔,插入到各種 Microsoft Office 文件、電子郵件和簡報中。插入後的圖示,支援旋轉、上色並可無損縮放圖示!△ 翻譯功能目前支援:Word、Excel、OneNote 及 PowerPoint,如此一來就不用再另外開瀏覽器用 Google 翻譯啦,直接在 Office 裡面就可以解決~△ 實測之後,覺得翻譯得還不錯,相較之前的進步很多!最方便的是,直接將文字反白,Office 就會自動翻譯完成,顯示在最右邊的視窗。△ 更方便的查看其他人共用的 Office 文件,當有人邀請我們進入文件共用後,文件將自動顯示在「共用」或 「與我共用」清單中。△ 按下快速鍵「Alt」+「=」可以插入數學運算方程式。△ 螢幕有觸控功能的電腦,可直接用手指、觸控筆或滑鼠在 Office 2019 Pro Plus 中繪圖。△ 在發送 email 或共用文件之前,先使用協助工具檢查器,確保文件編輯權限及共用的使用者是否正確。本次購買的平台是 G2deal.com,有替大家取得讀者更優惠的方案,在一來一往之下,大家可以用這個序號,再拿到更便宜的價格,購買前輸入優惠序號,就可以得到 15% 的優惠!也就是便宜再便宜的意思啦!大家好好把握多多支持,好康就會一直來呦~!△ 預設購買數量是 1 個單位,確認再點擊 Add to Cart。△ 原價 64.63 美金,

輸入優惠碼:ez3c15

後,折了 15% 的價錢,最後可以用 54.94 美金 (換算約 1700 元台幣),就可以買到最新版 Office 2019 Pro Plus 啦!△ 接著選擇結帳身份,第一個是訪客結帳,第二個是註冊結帳,建議用第二個註冊一個帳戶來結帳,未來可以登入,查看自己的消費紀錄也比較方便 !△ 最後再選擇結帳方式就可以啦,支援有 Visa 功能的金融卡跟信用卡,購買完成!之前分享過的 Windows 10 Pro Office 2016 Pro 便宜買都是 Paypal 結帳,我相信有些人應該感到困擾,因為通常不會擁有 Paypal 帳號,這次個網站有信用卡結帳,對大家來說應該方便許多。△ 購買完畢後,直接到你的信箱,就可以看到 G2deal 寄來的信囉,信中的序號就是剛剛購買的 Office 2019 Pro Plus 序號,最後來到 https://setup.office.com/ ,並登入微軟帳戶,沒有的趕快申請一組吧~△ 將信箱中的序號輸入,微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 Pro Plus 軟體囉!詳細的操作流程可以看 這邊 ,下載安裝完之後,就可以正常使用啦!△ 跟著微軟的流程,安裝完 Office 之後,軟體已正式授權,Word、Excel、PPT 等,全部都是 Office 2019 Pro Plus 授權版啊!確定可以正常啟動沒有問題。除了 Office 2019 Pro Plus 之外,還有其它優惠:*特別注意要搭配上哇哇讀者優惠碼「ez3c15」可以享有額外的 15% 折扣唷!