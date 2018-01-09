【荒野行動攻略】 關鍵時刻補血怎麼補？花幾秒？血量回多少？（繃帶、運動飲料、醫療箱、急救包總整理）

2018-01-09 10:23:43 9M87
運動飲料 花多少時間 補血量 限制

荒野行動這場吃雞比賽裡面，血量是關鍵，尤其是毒縮到了倒數兩圈的時候，血量比別人厚就大大提升了吃雞的機率，裡面總共四大補血聖品：繃帶、運動飲料、醫療箱、急救包，在遊戲初期的時，包包容量有限，撿補品的時候，千萬要懂得取捨，不要包包全都塞滿繃帶，而放棄眼前的醫療箱阿，這邊幫大家做個總整理，一一分析四大補品需要用的時間及限制，祝大家今晚吃雞，大吉大利～

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荒野行動 血量 補血 繃帶 運動飲料 醫療箱 急救包

△ 繃帶
  • 回血量：10 點
  • 耗時：３秒
  • 最大回復至：75 秒
  • 尋獲難度：★✩✩
  • 限制：移動中不能使用

運動飲料 花多少時間 補血量 限制

△ 運動飲料
  • 回血量：30 點
  • 耗時：3 秒回 1 點，共 90 秒
  • 最大回復至：100 點（滿血狀態）
  • 尋獲難度：★✩✩
  • 限制：飲用 3 秒後可以移動

急救包 花多少時間 補血量 限制

△ 急救箱
  • 回血量：血量直接補到 75 點
  • 耗時：6 秒
  • 最大回復至：75 點
  • 尋獲難度：★★✩
  • 限制：移動中不能使用，使用中移動會中斷補血


醫療箱 花多少時間 補血量 限制

△ 醫療箱
  • 回血量：100 點
  • 耗時：最長
  • 最大回復至：100 點
  • 尋獲難度：★★★
  • 限制：移動中不能使用，滿血狀態下不能使用

87 總結
血量大於 70 時：宜使用繃帶先補到 75，再搭配運動飲料把血慢慢回滿。
血量 30～70 時：這時要看狀況使用，如果血量快見底時直接用急救包或醫療箱，若在半血以上，使用繃帶回至 75，再配合運動飲料。
血量殘血時：不要懷疑，醫療箱直接開下去，沒醫療箱就使用急救包。

小觀念：要根據血量使用不同的補品，盡可能隨時保持血量在最多的情況下，隨時補血，在敵人突然的攻擊、狙擊下，讓自己有足夠的血量可以反擊也是很重要的！

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