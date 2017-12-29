最近網路很流行的一句話：「你吃雞了嗎？」，來源自電腦生存遊戲「絕地求生」，玩家必須在一場約 100 人（真實玩家）的遊戲中生存到最後，必須想辦法到處搜刮武器、槍枝，如果把別人幹掉的話，遊戲就會浮現出「大吉大利，今晚吃雞」，但因為絕地求生需要課金（付費），又加上現代人沒特殊情況下懶得開電腦，因此手機版的絕地求生就出現了，市面上實在是太多款仿絕地求生的手遊，我個人比較喜歡荒野行動（Knives Out）這一款，今天就來小小跟大家分享一下，在荒野行動中，到底要 AK47、M4A1、S-ACR 哪一把步槍最強？
荒野行動 iOS 載點：大吉大利，今晚吃雞
荒野行動 Android 載點：大吉大利，今晚吃雞
|AK47
|S-ACR
|M4A1
|傷害
|48
|41
|41
|射速
|10
|11
|12
|射程
|550
|550
|550
|彈匣容量
|30
|30
|30
|後座力
|15
|11
|9
在沒有任何裝備的情況下，S-ACR 表現平平，AK47 則是拿下了傷害 King 的寶座，M4A1 拿下了射速 King 跟後座力 King，接下來我們來討論一下，在步槍中，唯一可以改變的兩個參數：「彈匣容量」、「後座力」，先來看看後座力，後座力太強會導致連射準心偏移，降低命中目標的機率，因此在遊戲初期可以透過「步槍消焰器」與「步槍補償器」來降低後座力，但這邊要教大家怎麼配最強，所以先忽略掉「步槍消焰器」，因為它降低後座力幅度比「步槍補償器」還來得小。
△ 裝上「步槍補償器」後的能力值比較：
|AK47
|S-ACR
|M4A1
|後座力
|15 → 12.8
|11 → 9.3
|9 → 7.6
到了遊戲後期會撿到影響後座力值更大了兩樣配件「戰術護木」、「戰術握把」，但由於 AK47 沒辦法搭載這兩個配件，這邊只比較了 S-ACR 與 M4A1，並加上了彈匣配備之王「槍快速擴容彈匣」，可以多裝 10 發子彈並縮短裝彈時間：
△ 頂規配備的 S-ACR 與 M4A1：
|S-ACR
|M4A1
|彈匣容量
|30 → 40
|30 → 40
|後座力
|11 → 7.2
|9 → 7.6
AK47、S-ACR、M4A1 該拿哪一把？
由上面的比較看起來，在初期還沒有任何配件的情況下，M4A1 會是最好的選擇，但到了遊戲後期配件都拿期的情況下，S-ACR 的能力會大大超越 M4A1，如果你是步槍控的話，只要記得以下這兩個頂規配件是最好的，專門搶這兩種就夠了：
- 戰術護木
- 步槍快速擴容彈匣
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