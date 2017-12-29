荒野行動 AK47、M4A1、S-ACR 步槍到底該挑哪一把最強？（iOS、Android）

2017-12-29 11:56:41 9M87
荒野行動 Knives Out 步槍 Ak47 攻略

最近網路很流行的一句話：「你吃雞了嗎？」，來源自電腦生存遊戲「絕地求生」，玩家必須在一場約 100 人（真實玩家）的遊戲中生存到最後，必須想辦法到處搜刮武器、槍枝，如果把別人幹掉的話，遊戲就會浮現出「大吉大利，今晚吃雞」，但因為絕地求生需要課金（付費），又加上現代人沒特殊情況下懶得開電腦，因此手機版的絕地求生就出現了，市面上實在是太多款仿絕地求生的手遊，我個人比較喜歡荒野行動（Knives Out）這一款，今天就來小小跟大家分享一下，在荒野行動中，到底要 AK47、M4A1、S-ACR 哪一把步槍最強？

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荒野行動 Knives Out 步槍 Ak47 攻略
荒野行動 Knives Out 步槍 M4A1 攻略
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△ 先來看一下三把槍再沒有任何配件下能力值：

  AK47 S-ACR M4A1
傷害 48 41 41
射速 10 11 12
射程 550 550 550
彈匣容量 30 30 30
後座力 15 11 9

在沒有任何裝備的情況下，S-ACR 表現平平，AK47 則是拿下了傷害 King 的寶座，M4A1 拿下了射速 King 跟後座力 King，接下來我們來討論一下，在步槍中，唯一可以改變的兩個參數：「彈匣容量」、「後座力」，先來看看後座力，後座力太強會導致連射準心偏移，降低命中目標的機率，因此在遊戲初期可以透過「步槍消焰器」與「步槍補償器」來降低後座力，但這邊要教大家怎麼配最強，所以先忽略掉「步槍消焰器」，因為它降低後座力幅度比「步槍補償器」還來得小。

荒野行動 Knives Out 步槍 Ak47 攻略 步槍補償器 後座力
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△ 裝上「步槍補償器」後的能力值比較：

  AK47 S-ACR M4A1
後座力 15 → 12.8  11 9.3 7.6

到了遊戲後期會撿到影響後座力值更大了兩樣配件「戰術護木」、「戰術握把」，但由於 AK47 沒辦法搭載這兩個配件，這邊只比較了 S-ACR 與 M4A1，並加上了彈匣配備之王「槍快速擴容彈匣」，可以多裝 10 發子彈並縮短裝彈時間：

步槍快速擴容彈匣 戰術護木 戰術握把
步槍快速擴容彈匣 戰術護木 戰術握把

△ 頂規配備的 S-ACR 與 M4A1：

  S-ACR M4A1
彈匣容量 30 → 40 30 → 40
後座力 11 → 7.2 9 → 7.6



AK47、S-ACR、M4A1 該拿哪一把？

由上面的比較看起來，在初期還沒有任何配件的情況下，M4A1 會是最好的選擇，但到了遊戲後期配件都拿期的情況下，S-ACR 的能力會大大超越 M4A1，如果你是步槍控的話，只要記得以下這兩個頂規配件是最好的，專門搶這兩種就夠了：
  • 戰術護木
  • 步槍快速擴容彈匣

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