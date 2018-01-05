荒野行動如果能在被攻擊時，第一時間知道敵人的位置，就能減少持續耗血的機率，並掌握反擊的最佳時機，一直沒能找到敵人的攻擊位置的話，在戰場上就像被虐一樣，只能活生生等死啦，我在吃雞的時候，發現很多隊友不知道如何判斷敵人方位，這邊整理出五個方式，希望對大家在吃雞時有幫助，觀念的提升，對吃雞大大有幫助，如果你已經是雞界大神就可以略過這篇啦，可以跳到 AK47、M4A1、S-ACR 步槍到底該挑哪一把最強？
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1. 隨時查看地圖
保持隨時注意遊戲畫面右上角的小地圖，當有敵人在你 2 公尺內的範圍，會出現方位警示，包含腳步聲、子彈聲（開槍）、開車聲，除了方位之外，還可以判斷遠近，當圖示越淡的話代表敵人越遠，越濃代表距離你越近。
2. 判斷身體傷害
當你正在被攻擊時，身體附近會出現扇形圖示，可以利用扇形來判斷敵人相對位置，扇形也有顏色之分，紅色代表嚴重傷害，綠色代表輕微傷害，當發現扇形時，先不要轉過頭去火拼，我自己的經驗轉過頭去火拼通常都是自己先死，因為敵人比你早發動攻擊，應該先用 S 型跑法找到掩護，趴下後再找到敵人位置反攻，可以大大增加活命的機會。
3. 聽聲辨位
我不太會在吵雜的地方（室外）吃雞，因為會被外在因素影響，吃雞時最好帶著耳機，可以從左右耳機的腳步聲、槍聲判斷敵人位置，敵人若從右邊來，只會在右邊耳機聽到腳步聲，敵人若從左邊開車來，也只會在左邊耳機聽到開車聲，聽到敵人的位置之後，就可以準備吃雞啦！
4. 物理辨識
這是最容易（明顯）的判斷方式，敵人開槍時，槍口會有火花，但如果撿到消焰器就沒辦法了，但消焰器實在是不好撿，撿到的機率極低，尤其是到了後期，大家都趴在草叢裡的時候，火花的位置超好判斷，所以如果有看到消音器（聲音、火花去除）、消焰器（火花去除）就撿吧，它們可以讓你在開槍時開啟隱形模式。除了火花，第二個可以觀察的地方是掩護，在跟敵人開幹時，如果它裝上了消音器，判斷火花、聲音的方式就失效，這時可以找附近的掩護，找到後可以透過敵人開槍的彈孔來辨識開槍方位。
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