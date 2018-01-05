** 危險動作請勿模仿 認真的 ***
最近在網路上看到很多令人腳麻的影片，根本是為了點閱率在拼命，仔細一查資料才發現，這是一項起源於俄羅斯的極限運動，形式是站、走在超高的摩天大樓或高空，處於一個極度危險的極窄空間向下俯瞰，這些腳麻（不要命）的影片潮流，發源於 2011 年幾個俄羅斯的年輕人，他們上傳這種極度危險的影片後，在西方世界廣為流傳，這邊整理了 5 個讓你看了心會吊在半空中的影片：
第一個是多部影片的精華合集，最好看的是 1:03 的辣妹（誤）
第二個是一個俄羅斯模特兒（現在 Model 真難當），要省時間的話，可以從 19 秒開始看重點（好看），這是五個影片中，我覺得腳最麻的。
第三部我每看十秒就要休息十秒，太緊繃了。
第四部應該是成龍無誤，無障礙走跳於大樓間。
最後一部最狂，直接搭上直升機了，這高度可是比大樓還要高出好幾倍啊！！！！
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