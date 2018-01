Super Nintendo Emulator:http://super-nintendo-emulator.com/

Spider Man Separation Anxiety

Street Racer

Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting

Street Fighter II The new challengers

Teenage Mutant Hero Turtles 4 - Turtles in Time

Legend of zelda a link to the past

Toy Story

The Lion King

The King of Dragons

Tetris Battle Gaiden

Tetris Attack

Teenage Mutant Hero

Super Turrican

Super Star Wars

Super R-Type

Super Ghouls'n Ghost

Super Double Dragon

Super Castlevania IV

Super Campeones 3

Super Buster Bros

Stunt Race FX

Street Fighter Alpha 2

Star Fox

Spawn

Secret of Evermore

Rockn' Roll Racing

Ranma ½: Hidden Treasure

R-Type 3

Puzzle Bobble

Prince of Persia

Power Rangers

Power Instinct

Out of This World

Ninja Warriors

Mortal Kombat 1

Micro Machines 2

Megaman X

Magic Sword

Legend of Zelda

Kirbys Dream Land 3

Killer Instinct

Jurassic Park 2

Flashback

Final Fight 3

F-Zero

Equinox

Earthworm Jim 1

Dragon Ball Z Super Butouden 3

Dragon Ball Z Super Butouden 2

Dragon Ball Z Hyper Dymension

Doraemon 4

Doom

Donkey Kong Country 3

Donkey Kong Country 2

Donkey Kong Country

Cool Spot

Bust A Move

Barts Nightmare

Aladdin

Street Fighter II

△ 進入網站後所有遊戲就在眼前△ 點擊想玩的遊戲後,會跑出上圖的載入字樣,做得比較不明顯,一度還以為怎麼沒反應,但等個大約一分鐘就有啦!△ 遊戲是用 Flash 跑的,點選右方的灰色區域 Click here to play the game...△ 來了來了,看到這個畫面就高潮了 XD△ 我已掉入回憶漩渦,爬不起來啦,好想一口氣玩到最後~超任遊戲線上玩遊戲:Super Nintendo Emulator: http://super-nintendo-emulator.com/